24 ottobre 1961, LEGO brevettato negli Usa

Firenze, 24 ottobre 2024 - Tutto ha inizio nel 1916, in un laboratorio di falegnameria nella campagna danese. Ole Kirk Kristiansen è un giovane artigiano che costruisce case in legno per i contadini della zona. Sorridente, generoso e infaticabile è perseguitato dalla sfortuna: per due volte la sua attività viene distrutta, prima da un incendio, poi da un fulmine, e quando le cose cominciano a girare bene ci pensa la Grande depressione a mettergli i bastoni tra le ruote. Ma Ole non si arrende e, con l'economia mondiale in ginocchio e il legno che scarseggia, ha un'idea: produrre mobili in miniatura e giocattoli, macchinine, paperelle, yo-yo. La svolta è nel 1934 quando nasce la Lego, ma il vero colpo di genio, che cambierà per sempre l'intera industria dei giocattoli, arriva dopo la guerra, quando Ole scopre la plastica e inventa un sistema rivoluzionario per incastrare i mattoncini. Non c'è casa in cui un bambino non abbia almeno una volta giocato con questi pezzetti di plastica fatti per essere impilati grazie ai 'tubi' e ai 'bottoni', e non c'è adulto che almeno una volta nella vita non ne abbia pestato uno a piede nudo ricordando per sempre il dolore che provoca. Nel 1934 la ditta viene denominata LEGO (scritto in maiuscolo), contrazione delle parole danesi 'leg' e 'godt', cioè 'gioca bene' in danese. All'epoca la ditta LEGO aveva solo 6 o 7 impiegati(oggi sono migliaia nel mondo) e il suo motto è 'solo il meglio è abbastanza buono'. Nel 1942 un incendio rade al suolo la fabbrica ma Kristiansen non si arrende e riprende con più vigore, in particolare la costruzione di giocattoli di legno. In un paio di anni, la ditta produce 200 differenti giocattoli di legno o di plastica e nasce il precursore dell'attuale mattoncino. È il 1949 quando viene venduto esclusivamente in Danimarca il primo set di "mattoncini automatici ad incastro" Automatic Binding Bricks che nel 1953 diventerà LEGO Bricks (mattoncini LEGO). Il 24 ottobre del 1961 il LEGO venne brevettato negli Usa. Novità in Toscana: Lego Italia apre il primo pop-up store a Lucca Comics&Games con sorprese per i fan e incontri con i designer. Parata cosplay e anteprima mondiale del set Lego Ideas Il Giardino Botanico.