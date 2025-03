Le novità per diventare insegnante: incontro pubblico sui Percorsi Formativi abilitanti il 13 marzo

Arezzo, 11 marzo 2025 – Le novità per diventare insegnante: incontro pubblico sui Percorsi Formativi abilitanti (PF 30/60/36) 13 marzo a Siena, nella sede di Arezzo e a Grosseto

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha di recente fornito agli Atenei gli ultimi dati necessari per la procedura di iscrizione ai Percorsi Formativi abilitanti (PF 30/60/36), la cui acquisizione consentirà l’iscrizione al prossimo concorso per il reclutamento degli insegnanti e darà l’abilitazione ai vincitori del precedente concorso per permettere loro di firmare un contratto a tempo indeterminato.

Per conoscere meglio le modalità di accesso ai PF e altre informazioni utili, l’Università di Siena organizza un apposito incontro informativo, aperto a tutti gli interessati, per presentare il ciclo dei percorsi universitari e accademici abilitanti alla formazione iniziale degli insegnanti (PF 60, PF 30 e PF 36 cfu), in vista dell'apertura della fase di iscrizione per il corrente anno accademico: il bando sarà pubblicato giovedì 13, con apertura della piattaforma per le iscrizioni venerdì 14 marzo alle ore 12. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 21 marzo alle ore 12. L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 7 aprile.

L’incontro si svolgerà a Siena giovedì 13 marzo alle ore 16.30 nell’aula 5 della palazzina di Fisica del presidio San Niccolò (via Roma 56).

L’evento sarà inoltre trasmesso in sincrono anche ad Arezzo, presso l’aula 9 della palazzina Donne del campus universitario del Pionta (viale Cittadini 33) e a Grosseto, presso l’Aula Magna del Polo Universitario Grossetano (via Ginori 43), dove saranno presenti tutor e docenti per ulteriori chiarimenti e assistenza.

L’incontro sarà coordinato del professor Emilio Mariotti, Delegato del Rettore alla Formazione degli insegnanti.

Verranno fornite informazioni sulle classi di concorso accreditate, sui posti disponibili, sugli eventuali criteri di selezione, sui costi, sulle date di inizio delle lezioni, sulle modalità didattiche e di tirocinio e sulle ulteriori abilitazioni conseguibili.

L’evento informativo potrà essere seguito anche da remoto, il link di collegamento e le informazioni sono pubblicate sul sito di Ateneo: www.unisi.it/unisilife/notizie/presentazione-dei-percorsi-abilitanti-pf603036-incontro-pubblico (riunione webex:

https://unisi.webex.com/unisi/j.php?MTID=md1bca51ed187c079c3a3c181b3e2fe7f ).