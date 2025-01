Arezzo, 15 gennaio 2025 – Le Misericordie di Camucia e Cortona presentano i «Punti digitali facili»

Carta d’identità elettronica, Spid e app della pubblica amministrazione, ecco come fare

Le Misericordie di Camucia e Cortona hanno presentato i «Punti digitali facili». Il servizio ad accesso gratuito è attivo nelle sedi delle due associazioni in vicolo Mancini e in piazza Amendola n. 2 per la Misericordia di Cortona e via Capitini per la Misericordia di Camucia ed è rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di avere informazioni su Spid, Cie, Fascicolo Sanitario e per tutti i servizi che richiedono l’interfaccia tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del sindaco Luciano Meoni, dell’assessore alla Sanità, Silvia Spensierati con i governatori, Luciano Bernardini e Alessandro Grazzini rispettivamente per le Misericordie di Cortona e di Camucia e le operatrici degli sportelli delle due associazioni. Il progetto «Punto digitale facile» è promosso dalla Regione Toscana e finanziato con i fondi del Pnrr destinati alla trasformazione digitale del nostro paese. Le due Misericordie cortonesi hanno partecipato in rete con altre otto Confraternite della provincia di Arezzo aderenti al Comitato zonale delle Misericordie aretine.

Grazie alla presenza di operatori formati, i cittadini potranno conoscere il funzionamento di sistemi di accesso ai servizi pubblici digitali, come Spid e Cie (Carta d’identità elettronica), oppure relativamente all’utilizzo di applicazioni per smartphone, tablet o computer con le quali è possibile ottenere e accedere ai servizi dalla pubblica amministrazione, basti pensare ad App Io o Toscana Salute che consentono di gestire una vasta platea di servizi del mondo della sanità.

«Ringrazio le nostre Misericordie per aver ampliato i loro servizi nei confronti della cittadinanza - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - in un’ottica di sussidiarietà è importante che le organizzazioni private offrano anche questo genere di supporto, penso soprattutto alla popolazione non più giovane e meno abituata ad usare i nuovi dispositivi. Oggi, grazie a molte applicazioni, è possibile interagire con la pubblica amministrazione senza spostarsi da casa. Queste attività di supporto, già possibili grazie ai Dec, gli uffici decentrati del Comune, ora si possono fare anche alle Misericordie».

«Grazie a queste nuove applicazioni è possibile accedere a numerosi servizi sanitari - dichiara l’assessore alla Sanità, Silvia Spensierati - il supporto delle Misericordie è particolarmente apprezzabile perché va nella direzione di una molteplicità di punti di supporto nei confronti degli utenti».

«Abbiamo da subito partecipato al progetto “Punto Digitale Facile”, sebbene non sia un’attività abituale per il nostro personale – dichiara Alessandro Grazzini, governatore della Misericordia di Camucia - con l’obiettivo di aumentare i servizi verso la nostra Comunità che ha un’età media sempre più in crescita e che presenta le maggiori difficoltà ad approcciarsi a quello che è il mondo del digitale».

«Abbiamo deciso di aderire a questo progetto in quanto il nostro obbiettivo è da sempre stato quello di aiutare la popolazione - dichiara il governatore della Misericordia di Cortona, Luciano Bernardini - Dal momento che Cortona è sempre più popolata da persone anziane e dato che al giorno d’oggi l’utilizzo della tecnologia sta divento indispensabile abbiamo visto questo progetto come un’opportunità anche per riportare nel centro di Cortona qualche servizio».

Gli sportelli delle Misericordie sono aperti con le seguenti modalità:

Camucia, via Capitini N°8: da lunedì a giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:00 e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

Cortona, Vicolo Mancini (Cup): dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 e Piazza Amendola n. 2: dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00