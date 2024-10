Arezzo, 29 ottobre 2024 – Le Farmacie Comunali di Arezzo aderiscono alla campagna “Difenditi dalla Dengue” promossa da Farmacentro. L’aumento dei casi di dengue in Italia, registrati nell’ultima estate anche nel territorio aretino, ha motivato ad avviare una capillare iniziativa di sensibilizzazione, tutela della salute pubblica e prevenzione da questa patologia virale che viene trasmessa dalle zanzare e che comporta anche febbre elevata e cefalee.

La campagna verrà ospitata dalle otto farmacie comunali diffuse tra città e frazioni dove saranno disponibili strumenti e prodotti dedicati al controllo del contagio quali larvicidi per limitare il proliferare di insetti e repellenti per proteggere i cittadini dalle punture, oltre a materiale informativo per approfondire la conoscenza della malattia. I test sierologici per verificare se è avvenuto il contagio da dengue, invece, potranno essere richiesti alla farmacia “Campo di Marte”. «Il ruolo delle farmacie è oggi più che mai fondamentale nel proteggere e informare i cittadini - spiega Marco Mariani, direttore generale di Farmacentro e consigliere delle Farmacie Comunali di Arezzo. - Con la campagna “Difenditi dalla Dengue”, vogliamo garantire un supporto concreto per affrontare questa situazione con soluzioni accessibili e strumenti di prevenzione di alta qualità per potenziare l’azione sociale delle farmacie e contribuire alla lotta contro la diffusione della dengue. Con la cooperazione e il coinvolgimento di tutti, infatti, è possibile fare la differenza nel proteggere la salute delle nostre comunità».