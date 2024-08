Arezzo, 29 agosto 2024 – Le audizioni del CAB - Collettivo Arezzo Ballet fanno tappa in Umbria. L’associazione Progetti Per La Danza ha dato il via a un nuovo ciclo di incontri finalizzati a selezionare gli allievi e le allieve che, a partire dal mese di ottobre, verranno inseriti nella prima formazione di danza in rappresentanza della città di Arezzo e che potranno vivere un comune percorso di alta formazione finalizzato a una futura carriera professionale. Il prossimo appuntamento è convocato per le 15.00 di martedì 3 settembre alla scuola “Rondine Balletto di Assisi” di Santa Maria degli Angeli dove danzatori di scuole di tutta la penisola con almeno sedici anni di età avranno l’occasione di mostrare il loro talento e la loro tecnica per entrare a far parte del futuro collettivo. Ad arricchire ulteriormente la giornata saranno le lezioni di classico e contemporaneo tenute dai maestri Stefania Pace e Luca Lupi.

Il CAB, giunto al secondo anno accademico, è un progetto unico nel suo genere nel panorama nazionale volto a favorire una crescita complessiva per una futura professione nel mondo della danza. Gli allievi selezionati, infatti, vivranno nove mesi di incontri strutturati attraverso un intenso e variegato programma didattico che spazia tra lezioni di danza classica, contemporanea e moderna, laboratori coreografici, preparazione atletica, seminari di storia della danza e teoria della danza, e approfondimenti utili in ambito lavorativo su contratti, retribuzioni o fiscalità. Il tutto, con il supporto di maestri e coreografi di grande professionalità per fornire una preparazione individuale per il superamento di audizioni, casting e concorsi, e per condurre un lavoro d’insieme per realizzare coreografie da proporre in festival in Italia e all’estero. La prima formazione del CAB, ad esempio, ha vissuto l’occasione di esibirsi recentemente alla Fortezza Medicea e al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo nei due spettacoli “Out of Balance” e “Grazia et Licenzia” che hanno fornito un’emozionante occasione di mettere in scena due produzioni originali, meritando applausi e apprezzamenti dal pubblico presente. «Il progetto CAB - ricorda Anna Pagano, presidente della Progetti Per La Danza, - è uno dei fiori all’occhiello della nostra associazione che, da sempre impegnata nell’organizzazione di eventi e nella promozione della formazione coreutica, ha dato vita al primo collettivo cittadino di danza. La volontà è di aggregare giovani talenti da tutta Italia e, per questo motivo, siamo felici di organizzare un’audizione anche in una scuola importante quale la “Rondine Balletto di Assisi” di Santa Maria degli Angeli dove avremo modo di incontrare, valutare e selezionare tanti allievi e allieve per il secondo anno accademico del progetto».