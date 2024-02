Autostrade e AutoPalio, raffica di lavori e chiusure. La mappa dei cantieri

Firenze, 22 febbraio 2024 – Lavori, chiusure e disagi in vista su strade e autostrade toscane. Ecco i cantieri programmati per i prossimi giorni.

Autopalio

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di San Casciano Sud e Impruneta/Greve in Chianti, dalle 21 di giovedì 22 febbraio alle 6 di venerdì 23.

Il traffico sarà deviato sulla strada regionale 2 Cassia con indicazioni sul posto. Chi viaggia in direzione Siena dovrà uscire allo svincolo di Impruneta/Greve in Chianti e rientrerà allo svincolo di San Casciano Sud. Viceversa, chi viaggia in direzione Firenze sarà deviato allo svincolo di San Casciano Sud per rientrare allo svincolo di Impruneta/Greve in Chianti. La chiusura temporanea è necessaria nell’ambito dei lavori in corso per la riqualificazione strutturale del viadotto Docciola.

Mugello

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Aglio (km 32+966) e l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

La stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese dove, per l'occasione, sarà predisposta idonea segnaletica di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello.

Per raggiungere la A1 Panoramica, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima da Barberino, uscire a Badia, immettersi sulla viabilità ordinaria ed entrare in A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, per procedere poi in direzione di Bologna.

ANcora sulla A1 Milano-Napoli ma stavolta sulla Direttissima, per lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Badia , in uscita per chi proviene da Bologna e da Firenze, dalle 22 di venerdì 23 alle 6 di sabato 24 febbraio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pian del Voglio, sulla A1 Panoramica.

Capannori

Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23 febbraio sarà chiusa la stazione di Capannori in uscita e in entrata per chi proviene e per chi è diretto verso Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lucca Est.

Valdarno

Sulla A1 Milano-Napoli dalle 21 di sabato 24 alle 7 di domenica 25 febbraio sarà chiuso per lavori il tratto compreso tra Incisa Reggello e Valdarno, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

- verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica di colore giallo con l'indicazione "Roma" e rientrare sulla A1 a Valdarno;

- verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica di colore giallo con l'indicazione "Bologna" e rientrare sulla A1 a Incisa Reggello.