Arezzo, 1 dicembre 2023 – Lavori stradali a partire da lunedì 4 dicembre: fino a giovedì 7 dicembre è previsto un restringimento della carreggiata in viale Don Minzoni nel tratto che va dal semaforo che incrocia via Fiorentina alla rotatoria dell’ospedale. Orario 8,30 – 18,30. Attenzione lunedì 4 dicembre dalle 8,30 alle 18,30 anche al divieto di transito lungo lo svincolo che da viale Gaetano Salvemini/viale dei Carabinieri immette in viale Don Minzoni in direzione dell’ospedale.

Fino a sabato 9 dicembre in orario 8,30 – 18,30 scattano il divieto di sosta con rimozione tra i civici 179 e 199 di via Fiorentina e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dall’'intersezione con via Alessandro Volta al semaforo che incrocia viale Don Minzoni, con cantiere mobile della lunghezza massima di 50 metri.

Sempre fino a sabato 9 dicembre sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Giacomo Rossini dal civico 45 per una lunghezza di 15 metri. Orario 8,30 – 17,30.

Proseguono infine i lavori lungo la strada comunale della Sella: fino a domenica 10 dicembre la stessa chiude al transito in località Scopeto nel tratto a monte e a valle del torrente Vingone 24 ore su 24. La circolazione sarà garantita grazie all’utilizzo della viabilità interna al cantiere e posta lateralmente rispetto alla strada comunale.