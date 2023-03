Cortona, partono i lavori ai parcheggi

Parcheggi a Cortona

Arezzo, 3 marzo 2023 – Da lunedì partono i lavori ai parcheggi del centro di Cortona, il primo cantiere si terrà nella giornata di lunedì prossimo e interesserà l’area dello Spirito Santo. Questo 6 marzo il parcheggio sarà chiuso per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica.

Le opere si concluderanno nella giornata e prevedono la realizzazione degli stalli e quindi la delimitazione degli spazi consentiti ai veicoli.

Le strisce saranno di colore blu, ma l’area resterà a sosta gratuita in questa fase, prima infatti dovranno terminare i lavori che occupano altri parcheggi del centro e si dovranno aprire i termini per l’acquisto di abbonamenti per i residenti e aventi diritto.

Da martedì 7 marzo si potrà pertanto continuare a parcheggiare gratuitamente allo Spirito Santo, i parchimetri installati non saranno attivi e sarà apposta segnaletica di prossimità.

Da martedì 7 marzo parte il cantiere nell’area di sosta del Mercato Vecchio, in corrispondenza dello spazio sterrato. Secondo quanto già annunciato in un precedente comunicato, il cantiere avrà una durata di due mesi e porterà alla riqualificazione dello spazio con la posa di asfalto a basso impatto, la realizzazione di nuovi marciapiedi e maggior sicurezza per l’attraversamento pedonale verso l’area sportiva.

«I parcheggi di Cortona si rifanno il look in vista della bella stagione e comporteranno un miglioramento della vivibilità del centro - dichiara il sindaco Luciano Meoni - accompagneremo i nostri concittadini in questo percorso di cambiamento. Cortona ha bisogno di una rete di parcheggi all’altezza, occorre favorire la residenza e chi lavora in centro, oltre a creare le condizioni per una sosta di prossimità per i turisti. Prima dell’estate sarà realtà la riqualificazione del parcheggio del Mercato Vecchio, dove andremo ad aumentare la capienza dei posti e ad aumentare il numero di alberi. Il bilancio conclusivo vedrà 9 piantumazioni in più rispetto alle attuali. Questa area resterà a sosta libera e solo una volta concluso questo cantiere, entrerà in vigore la disciplina a pagamento del parcheggio dello Spirito Santo».