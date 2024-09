Arezzo, 4 settembre 2024 – “L’amministrazione ha investito molto sugli stadi del territorio ovvero Bibbiena e Soci per un totale di 160 mila euro equamente divisi tra le due strutture. Per quanto riguarda Soci abbiamo compartecipato alle spere per rifacimento dell’impianto di irrigazione il recupero dell’ambiente della ex bocciofila e la realizzazione del nuovo campo in sintetico ad utilizzo della società sportiva”. Con queste parole l’Assessora allo Sport Francesca Nassini, dopo aver presentato i lavori allo Zavagli di Bibbiena in una serata pubblica lo scorso 29 Agosto, intende portare a conoscenza dei cittadini anche i lavori allo stadio di Soci. In questo contesto, per un investimento di 80 mila euro, è stato rinnovato l’impianto di irrigazione che consente il mantenimento del manto erboso in condizioni ottimali con un’attenzione particolare all’utilizzo della risorsa idrica e parallelamente recuperato il contesto del bocciodromo sul quale sono stati ricavati dei locali per la società e le famiglie. Nassini commenta: “Negli ultimi cinque anni lo sport ha avuto un ruolo centrale nella programmazione del comune. I prossimi cinque anni avranno lo stesso slancio. Questo per un semplice motivo: lo sport è un driver di sviluppo sociale fondamentale. In questi ultimi anni i nostri impianti sportivi, rinnovati e accoglienti, hanno potuto ospitare piccoli e grandi atleti che non solo sono riusciti a fare sport per il loro benessere personale, ma hanno creato, insieme alle loro società di riferimento, un sostanziale sostegno al nostro percorso di crescita comune. Nello sport c’è già inclusione, visione del futuro, accoglienza, attenzione per il singolo, voglia di futuro. Ringrazio tutti i volontari e tutti gli allenatori che a vario titolo, ogni anno, sostengono questa voglia di comunità e di coesione che si chiama sport per tutti”. Nuova irrigazione, recupero della zona ex bocciofila ma anche il campo in sintetico: questi sono gli interventi in parte realizzati ed in parte in corso di realizzazione con l’attiva compartecipazione anche economica della ASD casentino Academy. Matteo Caporali, Assessore ai lavori Pubblici conclude: “Questi e quelli allo stadio Zavagli sono interventi di particolare importanza portati avanti grazie alla collaborazione di due assessorati e per questo molto interessanti, lavori pubblici e sport e fanno parte di una programmazione già partita, che sta procedendo in maniera spedita su più fronti. Attualmente sono molti i cantieri aperti e si ricomincia di nuovo dalle scuole e dai giovani, non è un caso e ci teniamo a evidenziarlo”.