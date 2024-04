Lavori al San Donato, l’anello esterno dell’ospedale interdetto alle auto per due giorni

Arezzo, 3 aprile 2024 – Per due giorni, venerdì 5 aprile e sabato 6 aprile, la circolazione e il parcheggio lungo l’anello esterno dell’ospedale saranno interdetti alle auto. Il provvedimento si rende necessario per permettere l’installazione dei macchinari destinati all’impianto di climatizzazione sulla copertura del 3° e 4° settore dell’Ospedale San Donato. Un intervento necessario a garantire l'ottimizzazione della climatizzazione, in particolare del raffrescamento, di molti reparti di degenza dell'ospedale a partire dai prossimi mesi estivi. L'installazione delle nuove macchine comporterà l'utilizzo di mezzi meccanici ingombranti e con ampio raggio di azione che saranno collocati nei pressi dell'area di parcheggio e dell'anello esterno dell'ospedale, in prossimità del settore interessato dall'intervento, e impediranno di mantenere aperto l'accesso all'anello esterno. Per tale motivo dalle ore 22 del giorno 05/04/2024 fino alle 24 del giorno 06/04/2024 sarà vietato il parcheggio in tutto l'anello esterno. Al fine di garantire il rispetto di tale divieto, dalle ore 18 di venerdì 5 Aprile verrà completamente interdetto l'accesso all'anello esterno. Durante le lavorazioni verranno chiusi tutti gli accessi pedonali laterali dell'ospedale. Gli utenti dovranno quindi passare esclusivamente dall’ingresso principale per raggiungere i servizi e i reparti. Saranno, inoltre, previsti percorsi specifici per i mezzi di soccorso, opportunamente comunicati alle associazioni di volontariato, per garantire le dimissioni dai reparti di ricovero o il trasporto di pazienti barellati nelle fasce orarie di attività dei servizi ambulatoriali.