Lavori al ponte Bailey a Montevarchi

Arezzo, 12 dicembre 2023 – In prosecuzione delle ordinanze Polizia municipale n. 160/2023 e n. 297/2023, al fine di consentire i lavori al ponte Bailey, è disposta la chiusura totale del sottopasso ferroviario che collega piazza Garibaldi con piazzale Europa, dalle ore 9.00 di giovedì 21 dicembre fino alle ore 17.00 di venerdì 22 dicembre 2023

A causa della stretta vicinanza degli impianti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI spa), del notevole carico di traffico ferroviario e delle connesse stringenti disposizioni, l’unica finestra di intervento è risultata la notte fra il 21 e il 22 dicembre (altrimenti la prossima data autorizzabile sarebbe ricaduta a maggio 2024).

La chiusura del sottopasso sarà fondamentale ai fini della sicurezza e per completare le operazioni di smontaggio dell’impalcato del ponte Bailey e della vicina passerella in cemento armato, da svolgersi mediante una gru da 300 tonnellate per sollevamenti speciali che si dovrà allestire nella rampa del sottopassaggio per operare nelle ore notturne autorizzate da RFI.

La circolazione veicolare da e per “Pestello/Ginestra – Centro” dovrà seguire obbligatoriamente l’arteria di via della Sugherella e i pedoni dovranno utilizzare sottopassi e sovrappassi limitrofi.

L’Amministrazione comunale si scusa con tutta la cittadinanza per i possibili disagi causati dalle disposizioni adottate, ricadenti nel periodo natalizio, ma necessarie ai fini dello svolgimento degli interventi sul ponte Bailey.