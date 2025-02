Lavoratori stranieri sfruttati: turni di 14 ore, salari bassi e nessun riposo settimanale. Arrestato il titolare

Siena, 25 febbraio 2025 – Arrestato da carabinieri e finanzieri per aver costretto i dipendenti a turni di lavoro fino a 14 ore al giorno, senza riposo settimanale, con salari inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Secondo gli inquirenti, poi, i lavoratori erano obbligati a metodi di controllo e sorveglianza degradanti come il trasporto nei luoghi di lavoro nel cofano dei veicoli aziendali per eludere i controlli. È quanto viene contestato a un uomo di origine pakistana, ma da anni residente a Rapolano Terme (Siena).

Almeno otto, secondo quanto appurato nel corso delle ispezioni, i lavoratori stranieri impiegati. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro i reai contestati all'indagato, titolare di una impresa individuale per servizi in agricoltura e di una società a responsabilità limitata, entrambe sequestrate. Sempre nei confronti dell'arrestato disposto un sequestro preventivo, finalizzato alla futura eventuale confisca, di oltre 27mila euro. All'indagato contestato anche il reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e concorso in sostituzione di persona e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull'identità, poiché in qualità di datore di lavoro avrebbe occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e avrebbe indotto gli stessi a dichiarare false generalità nel corso dei controlli dei carabinieri presso i luoghi di lavoro e a mostrare fotografie digitali di documenti di identità di altri cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.