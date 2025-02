L’Avis Comunale di Arezzo guarda al futuro con l’assemblea annuale

Arezzo, 18 febbraio 2025 – L’AVIS Comunale di Arezzo guarda al futuro. Sabato 8 marzo, alle 15.00, la Sala Riunioni della Croce Bianca ospiterà l’assemblea annuale dell’associazione dei volontari del sangue che, in questa occasione, sarà elettiva con la votazione da parte dei soci del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2029 che si occuperà, tra l’altro, di organizzare i festeggiamenti per i cento anni di attività della sezione cittadina nel vicino 2027. L’incontro rappresenterà un momento fondamentale della vita dell’AVIS per promuovere il confronto, il dibattito e la condivisione delle attività svolte tra tutti i soci, andando così a definire idee, obiettivi e progetti per sviluppare la cultura della donazione e per sensibilizzare nuovi donatori.

Ad aprire l’assemblea sarà la relazione del presidente Antonio Guida in cui verranno presentati anche i risultati conseguiti nel corso del 2024 al servizio del centro trasfusionale dell’ospedale San Donato e, di conseguenza, dei bisogni del territorio. L’AVIS di Arezzo ha registrato 2.516 donazioni di sangue intero, 166 di plasma e 193 di multicomponent in virtù di una mobilitazione solidale di ben 1.778 cittadini, mentre il libro dei soci donatori attivi della sezione conta 1.413 donatori uomini e 817 donatrici donne. Un dato significativo riguarda la fascia d’età inferiore ai trentacinque anni, con ben 552 giovani donatori che testimoniano un positivo ricambio generazionale e che permettono di ben sperare in vista del futuro. Un momento atteso nel corso dell’assemblea sarà rappresentato dall’elezione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo, oltre che dalla designazione dei candidati agli organi collegiali dell’AVIS Zonale e Regionale, con ogni socio che può candidarsi attraverso la compilazione dell’apposito modulo da richiedere alla segreteria dell’AVIS di Arezzo al 346/94.39.749, anche tramite Whatsapp, e da inviare entro e non oltre venerdì 28 febbraio. «L’assemblea - ricorda il Presidente Antonio Guida, - è un momento fondamentale della vita dell’associazione e, a maggior ragione, sarà particolarmente importante quella del prossimo 8 marzo in cui verranno eletti coloro che avranno il compito di portare avanti per altri quattro anni il lavoro di una sezione di donatori di sangue che, ad Arezzo, è attiva dal 1927. Il prossimo quadriennio, infatti, sarà caratterizzato da un traguardo storico quale i cento anni di attività della nostra associazione: l’obiettivo sarà di arrivare a questo appuntamento con il consolidamento dell’autosufficienza per le donazioni di sangue, di plasma e di multicomponent. I nostri donatori sono in crescita, ma la richiesta di sangue e plasma è in continuo aumento, per cui facciamo un appello alla cittadinanza a dare la propria disponibilità a diventare donatore nelle fila dell’AVIS per provare la gioia che si vive con ogni singola donazione: un piccolo gesto che salva una vita».