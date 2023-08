L’Asl Tse ottiene la Certificazione di Qualità per i servizi tecnico amministrativi

Arezzo, 31 agosto 2023 – Quanto sono importanti i servizi tecnico amministrativi per il servizio sanitario? Moltissimo, perché rendono possibile il lavoro di chi si occupa direttamente della nostra salute e gli permettono di lavorare al meglio.

Per questo, la certificazione UNI EN ISO 9001: 2015, da parte dell’ente Kiwa, dei Dipartimenti tecnico amministrativi dell’Azienda Usl Toscana Sud Est è un risultato di grande significato oltre che di grande prestigio per tutta l’Asl e per la comunità.

La certificazione è il riconoscimento da parte di un ente terzo, accreditato e indipendente, che i Dipartimenti tecnico amministrativi della Asl TSE rispettano elevati standard qualitativi prefissati. Diversi sono gli indicatori e includono, oltre alla qualità stessa dei servizi, il loro monitoraggio, la spinta all’innovazione, l’ottimizzazione del tempo e la valorizzazione delle persone; la promozione dei processi formativi e di crescita del personale. Con una particolare attenzione ai pazienti e ai familiari.

Un modello di lavoro, quello dei Dipartimenti tecnico amministrativi della Asl TSE basato su un sistema di miglioramento continuo della qualità.

«Grazie alla semplificazione dei processi amministrativi e all’omogeneizzazione delle attività stimolate dal processo di certificazione, l’Azienda è più efficiente e quindi migliore, - dichiara il direttore amministrativo dell’Asl TSE Antonella Valeri. - Questo permette di dare risposte più rapide e precise ai bisogni dei cittadini. Favorisce processi di miglioramento in tutto il resto della struttura aziendale».

«La certificazione è il risultato di un percorso che ha dimostrato il valore dei professionisti della nostra Azienda, - dichiara il responsabile della UOC Qualità e rischio clinico dell’Asl TSE Roberto Monaco. - Il metodo di lavoro per raggiungere il risultato è stato determinante ed ha valorizzato il lavoro di team, fondamentale per fornire oggi, prestazioni di qualità ai nostri cittadini. Con la certificazione si è dimostrato che il lavoro dei Dipartimenti tecnico amministrativo permette agli altri attori del sistema salute di lavorare sentendosi tutelati e garantiti dalla competenza del settore tecnico e amministrativo».

«Questo riconoscimento valorizza un lavoro di una squadra su cui la direzione ha investito molto sia in termini organizzativi sia di risorse e tempo dedicati, - le parole del responsabile UOSD Qualità processi amministrativi e internal audit Asl Pieluigi Vecchio. - I professionisti si sono sentiti artefici del cambiamento e del miglioramento lavorando sui processi salvaguardando qualità e rischio».