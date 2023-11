26 novembre 1955, la prima puntata di “Lascia o raddoppia?”. Il quiz che unificò l’Italia

Firenze, 26 novembre 2023 – Ci sono giorni indimenticabili e programmi che hanno fatto la storia della televisione e di un Paese intero, che si ritrovava insieme per seguirli. Uno di questi giorni è il 26 novembre del 1955, quando venne trasmessa in diretta la prima puntata di "Lascia o raddoppia?", il celebre quiz condotto da Mike Bongiorno che sarebbe diventato uno dei programmi televisivi più famosi d’Italia. Sono passati molti anni da allora, per la precisione 68, ed è bene ricordare alcuni particolari che sfuggono alla memoria, per comprendere bene quale fu all'epoca la portata del successo di quella trasmissione. Il sabato infatti, per seguire il gioco, gli spettatori erano arrivati addirittura a disertare i locali pubblici, al punto che i gestori chiesero, e ottennero, che venisse trasmessa il giovedì. Era il 3 gennaio del 1954 quando la Rai iniziò il suo “regolare servizio di trasmissioni''. Con questa frase, affidata al sorriso di Fulvia Colombo, nasceva la televisione italiana. Il via con la rubrica 'Arrivi e partenze' con Armando Pizzo e un giovane Mike Bongiorno, che nel '55 appunto avrebbe unificato l'Italia con il mitico Lascia o Raddoppia?. In chiusura La Domenica Sportiva, il programma più longevo della tv italiana. I televisori accesi il giorno di esordio erano solamente ottantamila, e gli abbonati Rai non superavano le ventimila unità. Il prezzo di un televisore era di circa 450mila lire (corrispondenti quasi a 7mila euro), era vicino al costo di un'automobile, e sfiorava le dodici mensilità di un reddito medio annuo. Solo due anni dopo, il 31 dicembre 1956 il segnale arriverà a coprire l'intero territorio nazionale. Intanto i bar e le case dei pochi proprietari di un apparecchio tv diventarono ben presto il luogo di aggregazione per seguire i primi telequiz, tra cui il Musichiere di Mario Riva. Nonostante i televisori non fossero in ogni casa, l'Italia era letteralmente impazzita per ‘Lascia e raddoppia’, con la gente assiepata nei cinema per seguirlo. Nasce oggi Aldo Biscardi nato il 26 novembre del 1930 a Larino, in Molise. Giornalista e conduttore televisivo noto per l'ideazione del programma televisivo "Il processo del Lunedì", primo talk show sul mondo del pallone di cui divenne anche conduttore nel 1983, moltiplicandone il successo. Una delle sue indimenticabili frasi: “Non parlate tutti insieme, al massimo due o tre alla volta”.