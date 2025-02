L'arte cattolica all'ArtinGenio Museum

Pisa, 10 febbraio 2025 – Maurizio Zerini, presidente dell'Unione degli artisti cattolici d'Italia (Ucai) ha visitato nei giorni scorsi ArtinGenio Museum alle Officine Garibaldi insieme ad Arianna Bertuccelli, vicepresidente del Comitato Brianza Now, apprezzando le opere esposte nella mostra permanente. "Per noi è stato un onore - osserva Francesco Corsi, direttore di ArtinGenio – perché contemplando i bozzetti realizzati da Francesco Mori, per le vetrate del Battistero di piazza Duomo, raffiguranti proprio l'autore della Populorum Progressio, Papa Paolo VI, che chiamò a raccolta gli artisti cristiani, è nato un entusiasmante scambio culturale sull'importanza del linguaggio figurativo, ma anche della musica e di tutte le arti che contribuiscono alla crescita dell'umanità. Abbiamo ben affiancato il Sant'Ambrogio che protegge Milano, con San Ranieri, patrono di Pisa. Collegare culturalmente Milano e Pisa riveste un alto valore simbolico e operativo. All'incontro c'era anche l'ingegnere nucleare Piero Andreuccetti, esperto del settore energetico, nell'ottica del collegamento tra la dimensione dell'innovazione nel campo energetico e quella dell'arte". E che i due linguaggi possano fondersi, aggiunge Corsi, "lo possiamo vedere nelle opere di Franco Fazzio, autore del restauro dell'Annunciata di Antonello da Messina, che ha realizzato opere iperrealiste dedicate all'ecologia ambientale e dalle opere di Giancarlo Flati (presente alla Biennale di Venezia 2022), che collega il mondo della scienza all'arte". Alla giornata ha partecipato Mauro Mazzoni, presidente dell'associazione Monarchici d'Italia.