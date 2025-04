Arezzo, 18 aprile 2025 – L’anno paliesco 2025 entra nel vivo.

Ecco le prime sfide a Castiglion Fiorentino.

Due triangolari di calcio a 5 che vedono di scena baby calciatori 2012-13 e quelli più grandi anno 2010-2011.

Ore 20.30 – Stadio Emanuele Faralli.

Con la fine del mese di aprile prendono il via le “sfide” tra i Rioni che culmineranno con il Palio dei Rioni in programma, come da tradizione la terza domenica di giugno, ovvero domenica 15 giugno.

Lunedì 28 aprile saranno di scena allo Stadio Emanuele Faralli i baby calciatori anno 2012-2013 che si sfideranno nella terza edizione del triangolare “Torneo Junior di Calcio a 5 tra i Rioni Castiglionesi”.

Dopo una settimana, il 5 maggio, sempre allo Stadio Emanuele Faralli, saranno di scena di calciatori anno 2010-11. Anche in questo caso si tratta della terza edizione del triangolare “Torneo Junior di Calcio a 5 tra i Rioni Castiglionesi”.

L’appuntamento per entrambi i triangolari è per le ore 20.30.

I biglietti sono in vendita presso le sedi dei rioni.