Arezzo, 5 febbraio 2025 – Le parole smentite dai fatti. «L’ambulanza infermierizzata che doveva essere a Castiglion Fiorentino dal primo del mese di febbraio si trova a Foiano della Chiana».

“L’Azienda ha provveduto a riorganizzare la distribuzione delle risorse a garanzia dell’intero territorio della vallata e dei suoi cittadini. Il servizio di emergenza urgenza in Valdichiana aretina è e sarà garantito nelle stesse modalità di sempre. Pertanto si sottolinea che non c’è in atto nessuna variazione a quanto già previsto, e le prestazioni di pertinenza dell’emergenza sanitaria territoriale in Valdichiana aretina non subiranno alcuna modifica anche nell’immediato prossimo futuro”.

È questo il cuore della risposta dell’Azienda Asl Sud Est diffusa dopo l’ennesimo grido di allarme partito dal comune di Castiglion Fiorentino circa la nuova riorganizzazione delle postazioni delle ambulanze infermierizzate in Valdichiana.

“Le parole, però, vengono smentite dai fatti certi e circostanziati” – tuona l’assessore alla Sanità, Stefania Franceschini, che aggiunge – “a partire dal fatto che l’ambulanza infermierizzata in questo mese di febbraio non si trova a Castiglion Fiorentino bensì a Foiano. Nella vecchia organizzazione in questo mese di febbraio doveva essere a Castiglion Fiorentino e così non è”.

In pratica fino allo scorso anno le due ambulanze infermierizzate, a disposizione del territorio della Valdichiana Aretina, erano così dislocate, una fissa a Cortona, e una 8 mesi l’anno a Castiglion Fiorentino e 4 a Foiano. Da questo mese di febbraio 2025 in poi l’ambulanza stazionerà 6 mesi a Castiglion Fiorentino e 6 mesi a Foiano.

“Mi chiedo sulla base di quale parametro siamo arrivati a questa riorganizzazione; non credo sull’estensione del territorio visto che Castiglion Fiorentino ha una superficie di 111, 58 km² mentre Foiano della Chiana di 40,77 km²; neanche sul numero degli abitanti dal momento che Castiglion Fiorentino conta poco meno di 13 mila abitanti mentre Foiano della Chiana 9.073 abitanti. E mi duole dire neanche sulle prestazioni dell’emergenza urgenza visto che le ambulanze che stazionano alla Casa della Salute castiglionese prestano soccorso anche nelle vicine frazioni aretine di Vitiano, Rigutino, Policiano e talvolta fino ad Olmo e arrivano fino alla zona di competenza di Cortona ovvero alle Chianacce. Di contro, Foiano della Chiana, grazie alla sua privilegiata ubicazione, può contare sull’aiuto, ed è successo, delle ambulanze infermierizzate sia di Sinalunga che di Monte San Savino, entrambe, addirittura presenti sia di giorno che di notte, h. 24. Non sono abituata a fare sterili polemiche ma credo che sia giusto e rispettoso verso i cittadini essere chiari, precisi e puntuali. Probabilmente nessuno era tenuto ad informare il comune di Castiglion Fiorentino di queste modifiche, certo è che decisioni di questa portata che incidono negativamente sul diritto alla salute della comunità castiglionese avremmo preferito saperle nei modi ufficiali anche attraverso un confronto costruttivo per capirne almeno le ragioni!” conclude l’assessore alla Sanità, Stefania Franceschini.