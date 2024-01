L’agricoltura aretina al summit regionale

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Ci sarà anche CIA Arezzo lunedi 15 gennaio a Firenze, all’Hotel Hilton Garden Inn (Novoli) per l'iniziativa promossa da Cia Toscana “Salvare l’agricoltura per salvare il futuro”, momento di confronto e approfondimento per fare il punto sul settore.

La Presidente Serena Stefani, con il Direttore Massimiliano Dindalini e una rappresentanza di imprese agricole aretine, interverranno all’assemblea regionale per illustrare i contorni dell’agricoltura provinciale, evidenziarne le principali problematiche e avanzare possibili proposte ai rappresentati delle istituzioni regionali e nazionali.

E’ prevista infatti la presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, della vice Presidente con delega all’agroalimentare Stefania Saccardi e del senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Foreste.

Il focus aretino è parte del programma della giornata che verrà aperta dal Presidente di Cia Toscana Valentino Berni e conclusa dall’intervento del Presidente Nazionale Cia Cristiano Fini.

“E’ per noi un'occasione importante per evidenziare ai rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali i punti di forza e i profondi bisogni dell'agricoltura aretina, costretta a fare i conti con costi produzione in aumento, crisi internazionali, andamento dei consumi, eventi climatici e conseguenze agronomiche pesanti, situazioni nuove che richiedono provvedimenti adeguati e forti capacità di reazione", spiega la Presidente Serena Stefani, alla quale spetta il compito di tracciare la fotografia dell'agricoltura provinciale, con il supporto degli imprenditori che si uniranno a lei nella trasferta fiorentina.