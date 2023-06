La Ternana passa a Pharmaguida

Terni, 28 giugno 2023 _Pharmaguida è la nuova proprietà della Ternana Calcio. Lo annuncia "con soddisfazione" la stessa azienda in una nota riportata dalle agenzie. Nicola Guida, "fondatore di Pharmaguida, uomo di sport, pilota automobilistico nel Tcr Italy e grande appassionato di calcio", ha deciso "di intraprendere questa nuova affascinante sfida, mettendo le proprie competenze manageriali e imprenditoriali a disposizione della squadra della citta' di Terni". L'imprenditore è stato oggi per la prima volta allo stadio “Liberati”, accompagnato dall'avvocato di fiducia Pieremilio Sammarco, esperto di diritto societario e sportivo. "Sono onorato di intraprendere questa sfida e di scendere in campo in prima persona nella Ternana, con l'ambizione di far crescere ulteriormente la societa' e rendere orgogliosi i suoi tifosi _ dichiara Guida _ Desidero, inoltre, ringraziare il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per averci lasciato una societa' sana e per il lavoro svolto alla guida della nostra amata squadra rossoverde. Sotto la sua gestione la Ternana ha conquistato risultati importanti portati avanti con grande passione e dedizione. Continueremo la collaborazione con Bandecchi, perche' i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della citta”. Il vicepresidente di Unicusano, Stefano Ranucci, aveva annunciato ieri la cessione del club rossoverde. Bandecchi si era dimesso domenica 18 scorso , in conseguenza dell'elezione a sindaco, dalla presidenza sia della Ternana che di Unicusano. Il closing dell'operazione è previsto entro il 15 luglio.