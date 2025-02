Arezzo, 19 febbraio 2025 – Come un maestro elementare ha chiuso i manicomi e difeso gli ultimi. Amministratore pubblico senza cravatta e auto blu

La storia di Bruno Benigni ricostruita in un libro edito da Clichy. Da oggi in vendita on line e dal 26 febbraio nelle librerie

Sarà nelle librerie dal 26 febbraio e da oggi è anche nelle piattaforme on line, ad iniziare da Amazon. Il libro è “Bruno Benigni, politico austero e visionario”. Iniziativa del Centro Basaglia di Arezzo, autore Claudio Repek, è stato pubblicato dalle edizioni Clichy di Firenze. Verrà presentato il mese prossimo, il 27 marzo, nella sala dei Grandi della Provincia di Arezzo in un evento promosso dallo stesso Centro Basaglia in collaborazione con Psichiatria Democratica, Spi Cgil, Koinè e la stessa Provincia di Arezzo. Interverrà, tra gli altri, Livia Turco, ex ministra e adesso presidente della Fondazione Nilde Iotti. Bruno Benigni si colloca tra la seconda metà del Novecento e i primi anni del nuovo millennio. E’ la storia di un politico: cattolico e poi comunista, protagonista del dialogo. E di un uomo delle istituzioni: assessore prima della Provincia di Arezzo (1970- 1980) e quindi della Regione Toscana (1980 – 1990). Impegnato poi nello Spi nazionale e nella Lega nazionale delle autonomie locali fino ad essere il fondatore del Centro Basaglia. Il filo conduttore dei suoi 40 anni di lavoro è rappresentato dai diritti – quello alla salute e al sostegno sociale in particolare - degli ultimi. Regista della chiusura del manicomio di Arezzo, protagonista della fine degli ospedali psichiatrici giudiziari, accanito difensore del diritto alla salute dei detenuti. Quindi la visione della sanità territoriale, con il progetto delle Case della salute e poi la proposta di legge sulla “residenzialità sociale senza emarginazione” che avrebbe evitato le attuali Rsa di grandi dimensioni. Battaglie che ha sostenuto non solo in Toscana ma anche in Italia con il Pds, con lo Spi Cgil e con la Lega nazionale delle autonomie locali. Bruno Benigni, politico anomalo, visionario e austero ha percorso e lasciato il segno in un lungo periodo storico che va dalla fine degli anni Sessanta alla sua morte nel 2015. Un maestro elementare senza cravatta, con un’agenda senza limiti, con il rifiuto dell’auto blu e dei rimborsi spese. Un politico oggi fuori della storia. O – domanda lecita – un politico che ci interroga se sia invece una certa modernità politica ad essere fuori dalla storia. “Bruno Benigni – ricorda Tina Chiarini, presidente del Centro Basaglia – ha fatto il suo percorso con una precisa identità culturale, etica e politica che lo hanno reso diverso da ogni altro politico. Oggi sarebbe considerato un alieno con i suoi rifiuti delle auto blu e la sua ostinazione a viaggiare in treno, con i suoi rifiuti dei rimborsi spese, con i suoi ritmi di lavoro estenuanti e capaci di mettere a dura prova tutti i suoi collaboratori. Sempre con la sua semplice e logorata borsa di lavoro, un uomo dedito alle istituzioni e alla comunità e alla famiglia”. Bruno Benigni ha avuto modo di vedere l’alba della stagione dei diritti ma anche il suo progressivo declinare. Ha dedicato molti anni della sua vita a denunciare le controriforme che si sono delineate a partire dagli anni Novanta: contro la legge 180, contro la riforma sanitaria del 1978, le lungaggini nella chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le resistenze all’attivazione dei servizi territoriali. “Fino a quando ne ha avuto la possibilità – conclude Tina Chiarini - ci ha trasmesso il suo pensiero: non desistere mai, non rassegnarsi, continuare a impegnarsi e a lottare. Benigni è stato un uomo giusto, uomo del Novecento per dati anagrafici e storia politica ma in realtà un uomo senza tempo per gli ideali che ne hanno sempre guidato l’azione. Il Centro Basaglia, da lui creato, è e sarà lo strumento per trasmettere e portare avanti i suoi insegnamenti e i suoi ideali”.