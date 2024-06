La stella Nutini brilla all’ex Bussola. Il re del soft rock scalda la Prima Estate

LIDO DI CAMAIORE

È nato e cresciuto in Scozia, in una cittadina, Paisley, poco lontana da Glasgow. Ma ha un nome, e un cognome, che non mentono, Paolo Nutini, cantante e musicista britannico di origini italiane per parte di padre, proveniente dalle zone di Barga. Padre che, per primo, ha trasmesso al figlio la passione per la musica. Nutini, difatti, voce roca e incondofondibile, con il sostegno paterno, ha mosso i primi passi nella corale della scuola, fino a raggiungere, dopo gli esordi sui palchi della città, notato dal produttore Ken Nelson, e la svolta “londinese“, a soli 17 anni, il successo nella scena musicale britannica, come mondiale, nel 2006. Dopo aver aperto concerti di artisti del calibro di Kt Tunstall e Amy Winehouse, l’album “These Streets“ , con i singoli “New Shoes“ e “Jenny Don’t Be Hasty“ lo battezzano, difatti, come una promessa del nuovo soft rock.

Divenendo, poi, in pochissimo tempo, e con i successivi album “Sunny Side Up“ e il singolo “Candy“ del 2009, tra i più venduti quell’anno in Regno Unito e suonato anche sul palco del Primo Maggio a Roma, “Caustic Love“ del 2014 e “Last NIght in Bittersweet“, pubblicato nel 2022 dopo una pausa dall’ambiente musicale lunga 7 anni, una delle star dell’alternative rock, unito al soul e al blues, più amato al mondo, ma anche in Italia. Di cui, dimostrazione, sono le esibizioni e i tour sold out, dalla partecipazione, nel 2014, come ospite al Festival di Sanremo dove reinterpretò Caruso di Lucio Dalla, alla richiesta continua di biglietti per il suo prossimo concerto, proprio in Italia. Perchè è proprio qui che tornerà, sabato sera, atteso da migliaia di persone che hanno in programma di spostarsi da tutta Italia per assistere alla prima delle due, sole, date italiane del suo tour estivo.

Paolo Nutini sarà l’head liner del penultimo appuntamento de “La Prima Estate“, il Festival organizzato al Parco ex Bussola Domani da D’Alessandro e Galli. Il suo, è uno dei più importanti nomi internazionali presenti a Lido di Camaiore, suonerà i suoi più grandi successi rock, le sue canzoni d’amore e i suoi brani più cupi e introspettivi, in una commistione di generi, malinconie, balli e balletti, che caratterizzano la sua produzione e le sue note e che rappresentano, forse, proprio ciò per cui le persone, che lo seguono, lo ascoltano e lo amano, da quel, ormai lontano 2006, continuano ad ascoltarlo, amarlo, e seguirlo. Così come faranno questo fine settimana sulla costa della Versilia, per una serata, quella del 26 giugno a BussolaDomani, in cui proprio il rock, dopo un venerdì tutto da ballare, con la presenza di dj come Peggy Gou e Todd Terje, sarà il filo rosso che legherà e accomunerà lo stile e la musica degli artisti che saliranno sul palco.

Prima di Paolo Nutini, infatti, si esibirà Michael Kiwanuka, artista pluripremiato che sin dal suo esordio, con la commistione di soul, pop, afrobeat e, appunto, rock, ha stregato il pubblico e conquistato la critica. E ancora, ad aprire la serata sarà il rock sperimentale venato di post punk e post rock dei britannici Black Country, New Road nella loro unica data italiana.

E, dalla Scozia, proprio come Nutini, arriveranno, per primi, i Swim School, tra grunge anni ’90, indie moderno e dream pop.