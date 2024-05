La Settimana di informazione sulla sclerosi multipla, incontro anche ad Arezzo

Arezzo, 30 maggio 2024 – Per le oltre 140mila persone con SM in Italia, di cui oltre 700 nella Provincia di Arezzo, sarà una settimana densa di appuntamenti.

La Settimana di informazione sulla sclerosi multipla e patologie correlate si apre con la campagna di sensibilizzazione, PortrAITs, per mettere in evidenza i sintomi invisibili della sclerosi multipla e che coglie il lato “nascosto” della malattia. La campagna sarà on air con uno spot TV dal 26 maggio per sensibilizzare su una malattia cronica, invalidante e complessa, per la quale ancora non esistono terapie definitive.

“PortrAIts ha una forza comunicativa enorme. Parla di noi persone con SM in maniera nuova, svelando i lati nascosti della malattia e mostrando i sintomi invisibili grazie a un uso etico dell’intelligenza artificiale. Nasce con l’obiettivo di colmare la grande lacuna di conoscenza e sensibilizzare sui sintomi invisibili della sclerosi multipla,” spiega Francesco Vacca, presidente nazionale AISM.

Il 30 maggio si celebra il World MS Day, la Giornata Mondiale della sclerosi multipla, contemporaneamente in 70 paesi di tutto il mondo. Per le oltre 140mila persone con SM in Italia, sarà il culmine di una settimana di informazione e sensibilizzazione, durante la quale i principali monumenti italiani saranno illuminati di rosso, compresa la Statua del Petrarca al Prato, ad Arezzo.

"Ogni anno, rivivere tutti insieme la celebrazione di questa ricca settimana, significa ricordarci che noi AISM, stiamo lavorando insieme e con passione verso l’identico obiettivo, costruire un mondo libero dalla SM.” Dichiara Alessio d’Aniello, Presidente Provinciale AISM di Arezzo.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI – un incontro anche ad Arezzo

Dal 25 al 31 maggio, una serie di eventi nazionali e locali di grande importanza si svolgeranno per sensibilizzare e informare sulla sclerosi multipla. Incontri, manifestazioni ed eventi saranno organizzati per parlare di qualità di vita delle persone con SM e dei loro caregiver, tutela dei loro diritti e ricerca scientifica.

Gli appuntamenti principali includono: una diretta streaming con i candidati alle elezioni europee, il Congresso FISM che riunirà 150 ricercatori per discutere gli ultimi progressi nella ricerca sulla SM all’evento dedicato alla Salute del Cervello per “Ripensare la diagnosi della sclerosi multipla e delle patologie correlate”, la consegna del Premio Rita Levi Montalcini, e la celebrazione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla con un incontro istituzionale alla Camera dei Deputati per celebrare i 10 anni della Carta dei Diritti AISM , presentare i dati del Barometro 2023, la fotografia della SM in Italia e lo stato dell’Agenda della SM e patologie correlate 2025.

A livello locale, la Sezione Provinciale AISM di Arezzo ha organizzato per sabato 1 giugno, alle ore 16.00, presso Villa Severi ad Arezzo, un evento informativo sulla discriminazione multipla: “#CAMBIAILFINALE - Creiamo una rete a supporto delle donne con sclerosi multipla”.

Essere donne con disabilità, infatti, implica un maggior impegno nel vedere riconosciute le discriminazioni sul lavoro, le molestie e le violenze perché spesso la condizione di disabilità oscura il genere. Le donne con disabilità subiscono una doppia discriminazione che ne condiziona pesantemente le opportunità di partecipazione, autodeterminazione e scelta in ambito sociale, lavorativo e familiare.

L’incontro ha l’obiettivo di sensibilizzare su questo tema tutta la cittadinanza, e di creare rete con gli enti e le istituzioni territoriali. Saranno presenti insieme ad AISM anche OXFAM, Associazione DOG, il CAV – Pronto Donna e il coordinamento donne AUSER, con i saluti istituzionali della Consigliera di Parità. Tra le relatrici figurerà anche Rachele Michelacci, Vicepresidente Nazionale AISM.

L’incontro si inserisce all’interno di URTO FESTIVAL promosso dall’Associazione Centro Onda d’Urto che si terrà venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.