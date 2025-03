Arezzo, 6 marzo 2025 – La Questura di Arezzo dà avvio alla piattaforma “PrenotaFacile”, il nuovo sistema per la prenotazione e la gestione degli appuntamenti per i titoli di soggiorno relativi al settore dell’immigrazione.

A partire da lunedì 10 marzo, anche la Questura di Arezzo farà parte di quegli Uffici della Polizia di Stato a livello nazionale che in via sperimentale si avvalgono della piattaforma “PrenotaFacile”, il nuovo sistema rivolto principalmente ai cittadini stranieri presenti sul territorio, che hanno necessità di richiedere il rilascio, l’aggiornamento e/o il rinnovo dei titoli di soggiorno cartacei. Lo strumento, a cui si può fare accesso tramite il link https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login, è stato ideato proprio al fine di gestire gli appuntamenti e la trattazione di molteplici pratiche concernenti i titoli di soggiorno trattati dall’Ufficio Immigrazione.

Si auspica che tale novità possa contribuire in maniera definitiva a risolvere il problema delle lunghe file che negli ultimi mesi si sono registrate, soprattutto il giovedì mattina, presso il varco di ingresso della Questura con ricadute negative per utenti, dipendenti e residenti della zona.

L’appuntamento può essere preso sia dai singoli utenti che da Enti, quali associazioni e patronati autorizzati dalla Questura che possono registrarsi ed effettuare prenotazioni per conto di terze persone.

Il servizio sarà attivo per le seguenti tipologie di servizi in materia di immigrazione.

Settore Rifugiati

- Rinnovo del permesso di soggiorno cartaceo per richiedenti asilo, ricorrenti e dublinanti (solo rinnovo);

- Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva della Commissione Territoriale o del Tribunale;

- Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria/umanitaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo;

- Rinnovo/duplicato del Permesso di soggiorno elettronico per Protezione Sussidiaria e Protezione Speciale;

- Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri;

Permessi e carte di soggiorno – solo per le seguenti motivazioni

- Rilascio, rinnovo/aggiornamento/duplicato del permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31 comma 3 Dlgs 286/98);

- Rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche per gravidanza e gravi patologie (art.19 Comma 2 Lettera d e d-Bis D.lvo 286/98 in combinato disposto con art 28 D.P.R. 394/99);

- Rinnovo del permesso di soggiorno per protezione temporanea – Emergenza Ucraina (solo rinnovo);

- Rilascio/rinnovo/duplicato Carta Brexit per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari beneficiari dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, in vigore dal 1 febbraio 2020;

- Rilascio/rinnovo/aggiornamento/duplicato di Carta di soggiorno per familiari UE e Permesso di soggiorno quinquennale per familiari del cittadino italiano (artt. 10,17,23 D.lvo n. 30 del 2007). In alternativa, e solo per questa tipologia, è possibile inviare domanda tramite l’apposito kit postale. In tal caso, la data dell’appuntamento sarà fornita direttamente da Poste Italiane al momento dell’invio del kit, e la ricevuta delle poste avrà lo stesso valore di quella rilasciata dalla Questura.

Maggiori informazioni sul funzionamento del servizio sono pubblicate nella sezione FAQ di PrenotaFacile https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/faq e sulla home page del sito della Questura di Arezzo.