La protesta dei trattori sbarca a Firenze: domenica corteo di 50 mezzi agricoli in Fi-Pi-Li

Firenze, 7 febbraio 2025 – La protesta dei trattori arriva a Firenze passando dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Secondo quanto spiega la Città metropolitana di Firenze, in base alle comunicazioni ricevute, domenica 9 febbraio gli agricoltori riconducibili al movimento Coapi partiranno da Fauglia nel Pisano con circa 50 mezzi agricoli per raggiungere nella mattinata Firenze percorrendo la Firenze-Pisa-Livorno, occupando la corsia di destra. Una volta nel capoluogo toscano i mezzi, sempre secondo quanto comunicato alla Metrocittà, percorreranno viale Gori sino a piazza Artom dove resteranno in presidio fino al 12 febbraio.