La Passione di Cristo con la parrocchia di Frassineto

Arezzo, 8 aprile 2025 – La Parrocchia di Frassineto organizza la rappresentazione teatrale della Passione di Cristo considerata, da oltre 20 anni, una di quelle maggiormente suggestive a livello locale.

«Solo lo scorso anno, siamo riusciti a ripartire dopo la pandemia con questo evento, anche in memoria del nostro recentemente defunto Parroco Don Fortunato Bardelli, autore del copione teatrale che viene messo in scena dai figuranti del Paese.

L'affluenza nel 2024 è stata notevole. L'impegno del Paese durante tutto l'anno per poter realizzare l'evento è notevole e tutti lo portiamo avanti con amore per la Comunità di Frassineto»

Ecco come si svolgerà l'evento nella serata del VENERDI' SANTO ,

18/04/2025:

- Ore 21:00 c/o Chiesa di San Biagio di Frassineto, rappresentazione teatrale della Passione di Cristo, in cui attori e figuranti rappresenteranno con costumi dell'epoca e musiche le varie scene che hanno preceduto e portato Cristo alla croce (Copione di DON FORTUNATO BARDELLI, venuto a mancare nel Maggio 2023).

- Al termine della rappresentazione in Chiesa, partirà la Via Crucis verso la Villa di Frassineto, cuore della Storica Tenuta, per assistere alla suggestiva crocifissione di Cristo all'interno del Parco.