La nuova piattaforma dati del settore orafo, aperitivo in Confartigianato

Arezzo, 20 ottobre 2023 – Per rimanere competitive sui mercati internazionali, le imprese orafe del distretto di Arezzo sono chiamate a non arrestare mai il miglioramento dei loro processi aziendali, non solo attraverso l’innovazione tecnologica, il design del prodotto ed il rapporto commerciale con i clienti, ma anche e soprattutto attraverso l’innalzamento del livello di analisi e di competenza della loro organizzazione aziendale.

Per questo è importante dotarsi di strumenti di business intelligence che consentano all’imprenditore di avere in tempo reale un quadro chiaro della gestione aziendale.

La disponibilità di un sistema avanzato di analisi dei principali parametri aziendali consentirà di presidiare con maggior efficacia le aree di intervento strategiche come sono sicuramente la programmazione degli investimenti, la gestione e la formazione delle risorse umane, l’approvvigionamento del metallo prezioso, la compliance normativa.

In tutti questi ambiti la nuova piattaforma di analisi dati Metriks.AI può aiutare l’imprenditore ad operare le scelte più corrette presidiando tutti i processi aziendali attraverso report completi e immediati, consultabili con un semplice click.

Per conoscere meglio questo innovativo strumento al servizio dell’imprenditore, Confartigianato organizza un convegno nell’ambito del ciclo “Aperitivo in Confartigianato” il prossimo Martedì 24 Ottobre alle ore 18.00. Il convegno si svolgerà in presenza presso la sala conferenze di Confartigianato in via Tiziano 32 ad Arezzo.

Al convegno interverranno anche i rappresentanti delle imprese associate che hanno testato negli ultimi mesi questo innovativo strumento: Croma Catene srl e Family Gold srl

Di seguito trovate il programma degli interventi previsti nell’ambito del convegno:

Alessandra Papini (Segretario Confartigianato Arezzo)

Marco Giaccherini (Metriks.AI)

Eugenio Paoli (Croma Catene srl)

Barbara Amerighi (Family Gold srl)

Luca Parrini (Presidente Confartigianato Orafi)

Al termine dell’evento è previsto un aperitivo.

La partecipazione al convegno è libera, previa registrazione, inviando una mail a paolo.frusone@artigianiarezzo.it o telefonando allo 0575314285.