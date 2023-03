La Magistratura San Marco dona libri alla pediatria del Lotti

La donazione di libri all'ospedale Lotti

Pontedera, 6 marzo 2023 - Oggi, lunedì 6 marzo, i rappresentanti della Magistratura San Marco del Gioco del ponte di Pisa, in collaborazione con Toscana Aeroporti e la casa editrice Giunti al Punto, hanno donato all'ospedale Lotti di Pontedera circa 250 libri per bambini, dai 2 ai 13 anni, raccolti grazie al progetto "Aiutaci a crescere, regalaci un libro". I libri sono stati sistemati nella ludoteca dell'ospedale e messi a disposizione per i bambini e le bambine ricoverati nel reparto di pediatria.

I libri per i più piccoli saranno posizionati anche nello spazio allattamento, che presto sarà inaugurato nell'atrio dell'ospedale. I libri sono stati consegnati a Luca Nardi, direttore sanitario dell'ospedale di Pontedera, Giovanni Suriano, attuale direttore della struttura di pediatria, e a vari medici e infermieri della pediatria e della direzione sanitaria, tra cui Guarguagli Monica, Barbara Desanti, Davide Traballoni. "La direzione sanitaria ringrazia sentitamente per la donazione che servirà a rendere più sereno il ricovero ai bambini che dovranno sottoporsi alle cure in ospedale".