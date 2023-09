La I° edizione di “Il bosco in festa” a Bibbiena

Arezzo, 21 settembre 2023 – Al via la I° edizione di “Il bosco in festa”, iniziativa che Coldiretti Arezzo organizza in collaborazione con il Comune di Bibbiena.

La tre giorni prenderà il via nel cuore del Casentino venerdì 27 ottobre e proseguirà nei giorni sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre 2023 con l’obiettivo di divulgare un nuovo modo per parlare del bosco, delle Foreste e della filiera del legno Made in Italy.

“Il Bosco in Festa” disegna una occasione di confronto con i rappresentanti delle Istituzioni, agricoltori ed operatori forestali, cittadini e media con momenti dedicati agli studenti delle scuole, agli operatori di settore, alla cittadinanza tutta promuovendo in questo modo l’intero settore.

Sarà data promozione al ruolo dei custodi del bosco e quindi degli operatori del settore, inoltre sarà valorizzato il settore forestale come elemento strategico dell’economia circolare, sviluppando il principio a cascata di utilizzo efficiente delle risorse legnose, garantendo l’equilibrio fra produzioni industriali ed energetiche, coerentemente agli obiettivi climatici ed energetici europei, nel rispetto della sostenibilità ambientale.