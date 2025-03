Arezzo, 4 marzo 2025 – La Fondazione CER Italia sarà protagonista al Key Energy Transition Expo, in programma a Rimini dal 5 al 7 marzo 2025.

L'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti europei dedicati all'energia e un'occasione unica per approfondire temi vitali legati alla transizione energetica e alla sostenibilità. Il Key Energy è una fiera internazionale che riunisce esperti, aziende e professionisti del settore energetico, per presentare novità, tecnologie e servizi orientati all’efficienza energetica. Con oltre 90.000 metri quadrati di spazio espositivo, 20 padiglioni e 57.000 visitatori registrati nel 2024, la manifestazione offre una panoramica straordinaria sulle principali opportunità del mercato, con un focus crescente sulle comunità energetiche rinnovabili. Silvia Chiassai Martini, Presidente di Fondazione CER Italia e Sindaco di Montevarchi, sarà presente per promuovere il modello innovativo della Fondazione CER Italia:

“Abbiamo ritenuto importante essere all’evento principale in campo energetico perché le Cer sono un atto di libertà e di indipendenza che nel presente guardano già al futuro, garantendo vantaggi ambientali, economici, sociali e culturali per tutti i partecipanti.

la Fondazione CER Italia è una sfida nuova, una concreta politica green per un imminente risparmio energetico e una parziale autonomia futura attraverso una comunità solidale, dove tutti sono protagonisti di una storica rivoluzione, una concreta transizione ambientale, economica, sociale e culturale per un futuro più sostenibile per le nuove generazioni.” La Fondazione CER Italia è la prima comunità energetica a trazione pubblica ad agire in tutta Italia, con l’obiettivo di aggregare attività, aziende, amministrazioni pubbliche e cittadini per una comunità senza scopo di lucro, priva di rischi economici, mutualistica e senza burocrazia.

Sono già 42 i Comuni dal Piemonte alla Sicilia che hanno deciso di partecipare a questa nuova progettualità dove ogni territorio dà il proprio contributo per una transizione ambientale, economica e culturale che non può essere più rimandata.

Con grande soddisfazione realtà di rilevo nazionale hanno scelto di diventare nostre partner come MPS, Beghelli, We energy’s e Aboca, offrendo servizi e opportunità di risparmio per contribuire alla diffusione della produzione di energia green, dando sostegno ai cittadini che vogliono contribuire virtuosamente alla nascita di una Comunità solidale e realmente ambientalista, con un aiuto concreto nella lotta alla povertà energetica supportando le fasce più deboli della popolazione come prevede il decreto CACER.

La nostra partecipazione a un evento fieristico di tale portata – conclude Chiassai Martini – è un’occasione importante per un confronto e una collaborazione con partener che possano aiutare a far crescere la nostra comunità, per un risparmio che fin da i prossimi mesi possa sostenere le famiglie e le aziende in un difficile momento per il costo del gas che sta nuovamente creando grande preoccupazione”