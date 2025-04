Arezzo, 12 aprile 2025 – La Cesalpino vola alle finali dei Campionati Internazionali di Matematica della Bocconi “Logica, intuizione e fantasia" è lo slogan.

Vuole comunicare con immediatezza che i Campionati internazionali di giochi matematici sono delle competizioni matematiche ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate.

Occorre invece la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere; occorre soprattutto una voglia matta di giocare e di confrontarsi con sé stessi e i compagni.

Un gioco matematico è un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica, di approfondirne alcuni aspetti per chi già guarda con interesse ai suoi contenuti e di scoprirla sotto una luce nuova per chi finora non aveva trovato le giuste motivazioni.

È un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi per la sua semplicità ed eleganza.

La finale nazionale si terrà sabato 10 maggio presso l’Università Bocconi, negli edifici di via Sarfatti 25 e del Velodromo.

In quest’occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla Finale internazionale di fine agosto.

Finale internazionale che si terrà in Tunisia presso la Faculté des Sciences Economiques et Gestion si Mahdia (a 209 Km da Tunisi) il 23 e 24 agosto 2025.

Edoardo Casini della classe 3F, Aurora Chiericoni della classe 3B, Olivia Bonaccini e Francesco Salomone della classe 2A e Niccolò Tamarindi della classe 1C: ecco i Magnifici 5 che rappresenteranno l’I.C. Cesalpino alle finali nazionali di Milano!

“Risolvendo i test matematici con fantasia ed intuizione e facendo diventare facili, con abilità e determinazione, problemi apparentemente complicati, i 5 strepitosi Archimede dell’I.C. Cesalpino hanno mostrato passione per la matematica; in loro aiuto è arrivato certamente anche il latino che viene studiato da sempre in tutte le classi” ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli.

“Il metodo di studio del latino, calibrato in base agli indirizzi umanistici o linguistici, si rivela un potente alleato per il potenziamento delle capacità logiche e analitiche, fondamentali anche nelle materie scientifiche” aggiunge Sandra Guidelli.

“Questi successi sono il risultato di un lavoro di preparazione e studio, ma soprattutto di motivazione che mette sempre i ragazzi al centro del nostro insegnamento e pone come base della nostra didattica l’entusiasmo, la curiosità, la voglia di imparare e di mettersi in gioco” conclude entusiasta la dirigente della scuola media Cesalpino.