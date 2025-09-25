La cerimonia di premiazione del concorso di scrittura “Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la bellezza”

Arezzo, 25 settembre 2025 – Domenica 28 settembre alle ore 18.00, presso La.B - Neuroni in movimento (ex Lanificio Berti), di Pratovecchio (Ar), si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso di scrittura “Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la bellezza”, promosso dall’associazione Pratoveteri Aps in collaborazione con l’EcoMuseodel Casentino e il Club della Lettura di Pratovecchio.

Un evento che rappresenta l’atto conclusivo dell’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte, rassegna che quest’anno ha scelto di rendere omaggio, con più linguaggi artistici, all’VIII centenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi: tra giugno e settembre, la musica ha trovato eco nell’arte, si è nutrita di natura e ha seguito il battito del cammino. Ora, il festival chiude con la forza evocativa delle parole e della scrittura, in un ideale dialogo con la spiritualità francescana così potente nelle foreste casentinesi che ospitano la rassegna.

Il concorso ha invitato poeti, narratori e drammaturghi a riflettere sui temi universali del Cantico: la bellezza del creato, la cura della natura e la fratellanza tra gli esseri viventi. La giuria, formata dai membri del Club della Lettura di Pratovecchio, ha selezionato i migliori lavori nelle tre sezioni — poesia, racconto breve e scrittura teatrale — e i vincitori riceveranno in premio Box Set di libri curati da Aboca Edizioni, differenziati per ciascuna categoria.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione del pianista Santiago Fernandez, che accompagnerà con la sua musica la cerimonia di premiazione. E, per concludere in un clima di festa e condivisione, il pubblico è invitato a un brindisi finale per celebrare insieme la bellezza della parola, della musica e del paesaggio che fanno da cornice all’evento.

“La scelta di dedicare un premio letterario all’interno di Aspettando Naturalmente Pianoforte non è casuale - afferma Simone Maglioni, Presidente di Pratoveteri Aps - Il festival biennale, che da oltre dieci anni anima la valle del Casentino nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ha da sempre fatto della sostenibilità, del rispetto per l’ambiente e della celebrazione della bellezza del paesaggio i suoi tratti distintivi. In perfetta sintonia con l’inno di San Francesco, l’edizione 2025 ha voluto ampliare il suo abbraccio alla parola scritta, come strumento di riflessione e di poesia civile”.

La parola raccoglie il testimone della musica e suggella un percorso che, durante l’estate, ha messo in risonanza linguaggi diversi, ma uniti dallo stesso desiderio: condividere emozioni e creare esperienze autentiche.