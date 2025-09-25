Arezzo, 25 settembre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni l'attività di una sala Scommesse/Vlt.

Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell'attività di una sala scommesse/vlt regolarmente autorizzata all'esercizio ed alla raccolta di giochi pubblici attraverso il negozio di gioco inserito nella prima periferia della città di Arezzo.

Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato a seguito di diversi controlli effettuati dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura dai quali è emerso che l'esercizio in questione continua ad essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose , visto che già a giugno di quest'anno il Questore della Provincia di Arezzo aveva emesso un analogo provvedimento di sospensione della licenza di PS ex art. 100 TULPS per le medesime ragioni.