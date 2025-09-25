Arezzo, 25 settembre 2025 – Misericordia in festa, il programma delle celebrazioni a Castiglion Fiorentino

Arriva un nuovo mezzo: “Così più vicini ai bisogni della popolazione”

Era l'11 giugno 1572 quando a Castiglion Fiorentino venne fondata la confraternita di Misericordia. Sono trascorsi oltre 450 anni da quel giorno e, nonostante il quasi mezzo millennio di vita, la cittadina della Valdichiana non dimentica la ricorrenza.

La festa si tiene sabato 27 settembre e prevede alle ore 9.30 il ritrovo in Piazza San Francesco, alle ore 10.00 la S. Messa nella Chiesa di San Francesco − ore 11.00 Benedizione della nuova ambulanza − ore 12.30 Incontro conviviale presso il Chiostro di San Francesco.

"Anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa della Misericordia che viene arricchito dalla benedizione della nuova ambulanza per l'emergenza-urgenza della Casa della Salute. I nostri mezzi percorrono migliaia di chilometri ogni anno e periodicamente è necessario rinnovare il nostro parco mezzi" spiega la Governatrice della Confraternita di Misericordia, Paola Salvadori.

Mediamente sono oltre 13mila gli interventi tra operazioni di emergenza-urgenza, sociali e sanitari sostenuti durante un anno, e sono sempre mediamente circa 40 i servizi svolti in un giorno. Attività rese possibili grazie ai volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla comunità.