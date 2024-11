Arezzo, 12 novembre 2024 – La bimba ha fretta di nascere, parto precipitoso in ambulanza a pochi metri dall’ospedale

La chiamata al 118 dell’Asl Tse, l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica e il lieto evento prima dell’arrivo al San Donato

Lieto evento nella serata di sabato scorso. Una giovane madre ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, a pochi metri dall’ospedale del San Donato. Stupore e gioia anche per il personale medico e infermieristico dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana sud est che ha aiutato la donna a far nascere la propria bimba in totale sicurezza.

La chiamata alla centrale operativa del 118 di Arezzo è arrivata poco prima delle 20 di sabato 9 novembre; dall’altro capo del telefono l’infermiera dopo una breve intervista telefonica ha subito intuito la situazione assegnando al caso un codice di massima priorità e mandando sul posto l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Arezzo che in due minuti sono arrivati all’indirizzo indicato. Il medico di turno e il personale infermieristico hanno subito prestato i primi soccorsi alla gestante che, nel giro di pochi minuti, ha dato alla luce la sua bambina all’interno dell’ambulanza.

“È stata per noi un’emozione enorme accogliere una nuova vita - spiega il medico dell’emergenza urgenza dell’Asl Tse, Genc Kapxju – Il parto precipitoso è un evento molto raro e grazie alla perfetta coordinazione e gestione dell’evento è andato tutto nel migliore dei modi. La piccola ha iniziato subito a piangere, con grande emozione di tutti”.

“Il triage telefonico è fondamentale per permettere un inquadramento ottimale della situazione in urgenza - sottolinea l’infermiere master 118 Maurizio Marini che ha coadiuvato i soccorsi – ecco perché è fondamentale, come in questo caso, avere la costanza di rispondere con precisione alle domande per permetterci di gestire al meglio la macchina dei soccorsi”.

La madre e la piccola sono state accompagnate in pronto soccorso dove è stata subito presa in carico dal ginecologo e dalle ostetriche. Ora la donna è ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.