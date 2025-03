Arezzo, 8 marzo 2025 – Al via un nuovo intervento per la riduzione del rischio idrogeologico su Via Cupa.

Oltre 500 mila euro per la tutela del territorio

A seguito delle criticità idrauliche riscontrate lungo via Cupa l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere con l’adeguamento del tombamento del fosso in via Cupa sostituendo la tubazione esistente, con scatolari prefabbricati e sezioni maggiori.

L’intervento interesserà via Cupa fino all’intersezione con la Sr 71 per poi proseguirà su via della Misericordia.

Le principali azioni previste sono la demolizione della pavimentazione bitumata e del manufatto esistente, la posa in opera di nuovi elementi prefabbricati e la realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa. Il tratto stradale interessato dall'intervento è di circa 800 mt ed il relativo costo è pari a € 588.625,88

La durata dei lavori sarà di circa 4 mesi.

Tali lavori, che inizieranno lunedì 10 Marzo, procederanno per fasi e per zone per un'estensione di circa mt 50 ed in base allo stato di avanzamento saranno apportate modifiche alla viabilità.

Come da ordinanza, nella prima fase dei lavori, che interesserà il tratto di Via della Misericordia compreso tra Via R. Billi e rotatoria SR 71, sarà istituito il temporaneo restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e divieti di fermata e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata.

Per la durata del cantiere sarà previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nell'area di parcheggio posto in Viale G. Mazzini fronte civici 109-111.

La seconda fase dei lavori, interesserà il tratto di Via Cupa, da valle a monte, compreso tra la rotatoria sulla Sr71 e Via Madonna del Rivaio.

"Continua l'attenzione dell'amministrazione alla mitigazione del rischio idrogeologico con un intervento in una delle aree che nel corso di questi anni ha mostrato maggiore criticità. Grazie all'azione di pianificazione e ricerca di contributi l'amministrazione è riuscita ad ottenere questo importante contributo ministeriale che consentirà di dare una risposta al nostro territorio" dichiara il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, Devis Milighetti