Keu: «coinvolti dalla Regione Toscana per la messa in sicurezza di tre siti»

Arezzo, 13 marzo 2025 – Per quanto riguarda il caso keu, «noi siamo coinvolti

dalla Regione Toscana per la messa in sicurezza di tre siti: il sito Lerose di Pontedera, l'altro è a Bucine, in provincia di Arezzo, dove abbiano trovato una grande massa di keu e il terzo è la strada empolese (la 429, ndr). Siamo nella fase in cui è terminata la caratterizzazione, sta terminando la

progettazione e ora andremo a gara per realizzare i lavori di bonifica o di messa in sicurezza, con 15 milioni dati dalla Regione Toscana a questa struttura». Lo ha detto il generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle

discariche e dei siti contaminati, audito dalla commissione rifiuti della Camera sul caso keu che ha interessato la Toscana. «Per quanto riguarda Pontedera si farà una bonifica - ha precisato - per Bucine sarà fatta la bonifica e la messa in sicurezza, mentre per la strada empolese ci sono condizioni di non superamento delle soglie che già, di per sé, danno una certa tranquillità e poi c'è il monitoraggio che sta continuando». Il commissario

ha poi affermato che «ci sono altri siti in Toscana, anche privati, che sono stati interessati da questa sostanza perché come purtroppo capita quando si fanno questi miscugli vengono poi usati come inerte per vari usi. Ci sono altre presenze

- ha concluso Vadalà - e la Regione lo sa, per ora siamo intervenuti in questi tre siti che sono oggetto del nostro mandato».