Jovanotti, ritorno agli anni Novanta: taglia i capelli, le reazioni dei fan

Cortona (Arezzo), 1 dicembre 2023 – Per molti è un vero e proprio ritorno agli anni Novanta, ai primordi della sua carriera, quando i capelli erano corti. Lorenzo Jovanotti ha presentato su Instagram il suo nuovo look.

Un taglio quasi a zero, un taglio netto con il passato. Un look che scopre nuovamente i lineamenti dell’artista. Tanti i fan che glielo fanno notare e che hanno accolto di buon grado il taglio, presentato su Instagram con foto e video. Per Jovanotti gli ultimi mesi sono stati di cure, dopo il grave incidente in bicicletta accaduto a Santo Domingo a luglio, il rientro in Italia e la lunga riabilitazione.

"Welcome dicembre”, scrive Jovanotti accompagnando le foto del suo nuovo stile. Un modo dunque per salutare l’inizio dell’ultimo mese dell’anno. “Ora tocca alla barba”, dicono molti fan che chiedono un ulteriore cambiamento del suo aspetto. Vedremo se l’artista li accontenterà.