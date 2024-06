Its, al via il corso professionalizzante post diploma rivolto ai giovani del territorio a Montevarchi

Arezzo, 21 giugno 2024 – Si chiama Sustainability Manager (AR24) - Tecnico Superiore per la Sostenibilità e l’innovazione dei processi e dei prodotti ed è il corso professionalizzante post diploma rivolto ai giovani del territorio, proposto dalla Fondazione ITS Academy Energia e Ambiente a Montevarchi, in avvio il prossimo ottobre.

Giunto alla sua seconda edizione, il progetto è stato presentato in Sala del Podestà dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dall’Istituto di alta formazione tecnologica riconosciuto dal Miur, con il coinvolgimento delle più importanti espressioni produttive del comparto manifatturiero, settore moda, oro e accessori, presenti sul territorio, come Prada e Lem Industries, aziende partner della Fondazione e sostenitrici dell’iniziativa promossa. Presente anche il dirigente scolastico Roberto Santi a testimonianza dello stretto rapporto fra ITS e mondo della scuola.

“È fonte di soddisfazione presentare la seconda edizione del corso ITS Sustainability Manager 24 per la filiera oro e moda, a conferma dell’opportunità formativa di assoluto valore per tanti giovani del territorio, di diventare tra le figure professionali più richieste dal mondo del lavoro, ovvero professionisti esperti in sostenibilità- afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini che prosegue - Ho fortemente sostenuto la nascita di questo corso Its nella nostra città, perché è un’occasione strategica anche per le nostre aziende del Valdarno, eccellenze del Made in Italy, che necessitano di profili qualificati per una maggiore competitività, per poter operare nei nuovi scenari della sostenibilità ambientale grazie alle maestranze rispondenti alle necessità del mercato. Mi auguro che i nostri giovani comprendano l’importanza di sfruttare le potenzialità del territorio, trovando grandi opportunità lavorative nelle nostre aziende del luxury, settore strategico per l’economia italiana e per il nostro Valdarno”

Come azienda promotrice di questo corso, crediamo fermamente nella formazione di figure professionali in grado di affrontare le sfide della sostenibilità, tema centrale per i mercati odierni. Il corso ITS rappresenta un'eccellente opportunità per il Paese e riflette uno dei nostri obiettivi principali: ridurre il divario tra le esigenze delle aziende e le competenze possedute dai giovani che entrano nel mondo del lavoro - dichiara l’azienda Lem - Le realtà aziendali saranno sempre più chiamate a porre particolare attenzione sui loro impatti, sprechi e alla loro catena di fornitura e tali bisogni richiedono nuove competenze. Contribuire alla formazione delle nuove generazioni di professionisti, investendo attivamente su questo tipo di iniziative è fondamentale per guidare la transizione verso un futuro migliore.

Incoraggiamo tutti i giovani interessati a questo tema a candidarsi per il corso. È un'occasione importante per acquisire competenze concrete e spendibili nel mondo del lavoro.

Il percorso, dal taglio tecnico -professionale e progettato secondo le reali esigenze del tessuto produttivo, prevede 1800 ore complessive, suddivise in due annualità, ed è a titolo gratuito.

Un primo anno di didattica applicativa e laboratoriale da realizzare in aula ed un secondo anno di formazione on the job in azienda, grazie alla quale gli studenti potranno sviluppare direttamente sul campo competenze innovative e un profilo professionale coerente con quanto richiesto dal sistema delle imprese. Al termine del biennio la possibilità di conseguire un diploma di V livello, rilasciato dal Miur, e riconosciuto in ambito europeo.

Obiettivo del progetto formare i Sustainability Manager del futuro, ossia tecnici esperti, dotati di competenze tecnologiche, in grado in grado di integrare e valorizzare la sostenibilità dei prodotti made in Italy durante tutto il processo produttivo: dalle scelte di materiali e tecniche di lavorazione, alle certificazioni in materia di ambiente e sicurezza fino alle strategie di marketing e comunicazione del prodotto stesso.

Tra le materie di approfondimento e studio durante il corso: Progettazione ed ecodesign, Bilancio di sostenibilità, Life Cycle Assesment e molte altre.

“Grazie al dialogo costante e al legame diretto con le aziende, elemento distintivo della formazione degli ITS Academy, proponiamo la seconda edizione di questo percorso formativo che guarda ad un tema divenuto, ormai, di stringente attualità per le imprese: la sostenibilità. A dirlo è la responsabile comunicazione di ITS Energia e Ambiente Virginia Pollina.

Auspichiamo che molti giovani del territorio possano cogliere questa opportunità post diploma. Una scelta – conclude Pollina - che rappresenta un investimento sul proprio futuro professionale e su una formazione tecnico pratica di qualità, in grado di favorire, a meno di un anno dal diploma, un’occupazione qualificata e coerente con il corso di studi svolto.

La prima edizione di corso, avviata lo scorso ottobre, ha già avuto un ottimo riscontro in termini di interesse e partecipazione delle aziende. Oltre il 70% di professionisti ed esperti di settore, a livello locale e nazionale, sono stati coinvolti nella formazione come docenti. Tra visite didattiche, seminari, incontri e workshop tematici, gli studenti si apprestano a terminare per il mese di luglio le lezioni in aula, riprendendo a settembre p.v. con le attività di colloquio e inserimento in azienda per il tirocinio professionalizzante.

Per conoscere e approfondire le opportunità della nuova offerta formativa in partenza ad ottobre è in programma un Open day il 10 luglio p.v., ore 17:00, a Palazzo del Podestà, presso l’aula didattica attualmente sede del corso.

Per registrarsi all’evento e/o per ulteriori informazioni in merito consultare il sito web della Fondazione: www.its-energiaeambiente.it e/o scrivere ad [email protected]