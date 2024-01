Istituto Buonarroti Fossombroni, aperte le iscrizioni al corso serale 2024/2025

Arezzo, 29 gennaio 2024 – L’Istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo ha aperto le iscrizioni per il corso serale 2024/2025, con inizio a settembre, ed anche per l’anno accademico in essere.

«Da oltre 40 anni l’Istituto presenta un’offerta formativa a tutto il territorio per i corsi serali, ampliandoli quest’anno con un nuovo indirizzo. A quelli già esistenti, amministrazione finanza e marketing, servizi socio-sanitari e costruzioni, ambiente e territorio, si aggiunge sistemi informativi aziendali, per permettere ai ragazzi di poter avere un titolo di studio anche più informatizzato e forse un po’ più evoluto rispetto agli altri» dice Egidio Tersillo, Dirigente scolastico del Buonarroti Fossombroni.

Il monte orario è ridotto rispetto a quello mattutino ed il 20% di attività viene svolta in Dad (Didattica a distanza) per andare incontro alle esigenze di molti studenti lavoratori.

«Chiaramente un’offerta formativa dove si valutano i crediti formativi, che si rivolge prevalentemente ai maggiorenni che hanno abbandonato il corso di studi e stanno cercando di rientrare all’interno del curriculum scolastico italiano».

Per l’iscrizione è possibile o rivolgersi direttamente alla segreteria didattica che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 o il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30, oppure è possibile andare sul sito www.buonarroti-fossombroni.it e consultare l’offerta formativa e scaricare il modulo PDF e attraverso quello poter fare la preiscrizione.