Isis Sansepolcro, una classe Leone d’Argento per la creatività 2024/2025, nell’ambito delle iniziative rivolte alle scuole della Biennale di Venezia

Arezzo, 10 marzo 2025 – Grande successo per la classe 4LB dell’IISS Città di Sansepolcro - Liceo Artistico “G.Giovagnoli”, indirizzo Architettura, risultata vincitrice del Leone d’Argento per la creatività 2024/2025, nell’ambito delle iniziative rivolte alle scuole della Biennale di Venezia.

Gli studenti, coordinati dal loro docente, Prof. Antonio Caputo, hanno partecipato al concorso nazionale online indetto dalla Biennale, che ha, come finalità, “lo sviluppo nelle scuole della creatività applicata nel campo delle arti“ e proponeva, come ispirazione per la realizzazione di un progetto, la tematica Esplorando le ineguaglianze attraverso le Arti.

Gli studenti hanno proposto il lavoro “In Good Hands”, progetto per la realizzazione di una panca-pensilina pensata per il centro storico cittadino, con l’idea di dare una mano agli altri, ai più deboli, all’ambiente, alla collettività, in linea, anche, con gli obiettivi della sostenibilità ambientale proposti dall’Agenda 2030. La forma studiata richiama la mano e la sua capacità di movimento.

Il premio, che riconosce ai ragazzi un primato a livello nazionale per la categoria Licei Artistici, consentirà loro di partecipare a un’attività didattica dedicata durante la Biennale Architettura 2025.