Arezzo, 1 aprile 2025 – "Innovazione e Scienza: I Progetti STEM dell'IC Cesalpino che Fanno la Differenza"

«Il nostro Istituto Comprensivo Cesalpino ha recentemente concluso con grande successo il progetto "Tutt* pazz* per le STEM", realizzato grazie ai fondi del PNRR DM 65. L'iniziativa ha coinvolto studenti di tutte le fasce scolastiche, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, con l'obiettivo di avvicinarli in modo creativo alle nuove tecnologie e al coding, favorendo un apprendimento inclusivo e stimolante. Questo progetto rappresenta la naturale prosecuzione delle attività avviate grazie ai fondi PEZ all'inizio dell'anno scolastico 2024-25. Inoltre, è stato un'importante occasione formativa anche per i docenti, che hanno potuto sperimentare nuove metodologie attraverso un laboratorio esperienziale.

Un progetto innovativo e inclusivo

L'adesione al progetto è stata ampia e trasversale, coinvolgendo intere sezioni e classi in un'esperienza formativa capace di abbattere stereotipi di genere e di età. Grazie a un approccio basato sull'equità e sulla partecipazione attiva, "Tutt* pazz* per le STEM" ha dimostrato che le discipline scientifico-tecnologiche possono appassionare tutti gli studenti, indipendentemente dall’età e dal background. In totale, hanno partecipato 1.083 studenti, di cui 48 hanno seguito sia il percorso nella scuola dell’infanzia nell’a.s. 2023-24 sia quello nella scuola primaria nell’anno successivo. Inoltre, 1.039 studenti hanno conseguito l’attestato di conclusione dei corsi.

Le attività svolte

Il progetto si è articolato in numerosi percorsi didattici, differenziati per ordine scolastico:

Scuola dell'infanzia: 5 percorsi da 10 ore ciascuno, rivolti ai bambini di quattro e cinque anni (anno scolastico 2023-2024);

Scuola primaria: 27 percorsi da 10 ore per tutte le classi (anno scolastico 2024-2025);

Scuola secondaria di primo grado: 19 percorsi da 10 ore per tutte le classi (anno scolastico 2024-2025).

Le attività sono state sviluppate con un approccio laboratoriale, sfruttando metodologie didattiche innovative come il learning by doing, il problem solving e il metodo induttivo. Gli studenti hanno sperimentato il coding e la robotica educativa sia attraverso strumenti digitali, come Scratch del MIT, sia con strumenti unplugged, come le Bee Bot e i kit tecnologici LEGO Spike (Essential e Prime).

I risultati raggiunti

L'entusiasmo e la partecipazione attiva di alunni e docenti hanno confermato il valore dell'iniziativa. Il progetto ha rafforzato la motivazione e la curiosità degli studenti nei confronti delle discipline STEM, dimostrando l'efficacia di un approccio pratico e interattivo. Inoltre, molti docenti hanno scelto di integrare le metodologie apprese all'interno della didattica quotidiana, contribuendo così a una continuità formativa di grande impatto.

Un ringraziamento speciale

Il successo di "Tutt* pazz* per le STEM" è stato reso possibile grazie alla dedizione e alla professionalità dei formatori e dei docenti coinvolti. La loro disponibilità e flessibilità hanno permesso di trasformare questo progetto in un'opportunità concreta di crescita per tutti gli studenti.

Con questa iniziativa, il nostro Istituto rinnova il suo impegno nell'offrire agli alunni strumenti e competenze innovative, preparando le nuove generazioni ad affrontare le sfide del futuro con creatività, spirito critico e passione per la tecnologia!