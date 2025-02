Arezzo, 1 febbraio 2025 – Innovazione e responsabilità: il nuovo corso ambientale di Foiano della Chiana

"Con le nuove tecnologie e la collaborazione di tutti, puntiamo a rafforzare il senso civico e il rispetto dell’ambiente," spiega l’Assessore all’Ambiente Sara Chinoli.

Dal 30% al 66% in tre anni questo il dato più evidente della raccolta differenziata nel territorio del Comune di Foiano della Chiana, con un trend che porterà presto a superare il 70%. Investimenti, campagne di comunicazione, tecnologia e collaborazione tra cittadini ed istituzioni queste strategie hanno garantito il raggiungimento di questi risultati.

"Il nostro Comune ha fatto grandi progressi nell’ambito della raccolta differenziata e della difesa ambientale, dichiara l’Assessore all’Ambiente Sara Chinoli. Attualmente, la percentuale si attesta poco sotto il 70%, evidenziando come l’impegno collettivo possa portare a risultati significativi per il benessere ambientale e la qualità della vita. Sono estremamente soddisfatta dei traguardi raggiunti dalla nostra comunità."

Gli accessi al Centro di Raccolta Poggi Grassi sono in costante aumento, mentre gli abbandoni di rifiuti sono notevolmente diminuiti, a dimostrazione della crescente sensibilità ambientale dei cittadini. In linea con questo spirito, il Comune ha recentemente stipulato un contratto annuale con Gestione Ambientale Srl, che prevede la presenza di due ispettori ambientali autorizzati e l’installazione di quattro foto trappole in punti critici, da spostare mensilmente. Questi strumenti serviranno a monitorare e sanzionare il non corretto conferimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Smaltimento Rifiuti.

"L’accordo con Gestione Ambientale Srl e l’installazione delle foto trappole sono strumenti fondamentali per monitorare e correggere comportamenti scorretti, prevenendo il degrado del territorio e assicurando il rispetto della legge. Uniti alla campagna 'Rifiuta le cattive abitudini', questi provvedimenti mirano a sensibilizzare ogni cittadino sul ruolo attivo che ognuno di noi deve assumersi nella tutela dell’ambiente. Invito pertanto tutti i cittadini a collaborare, adottando comportamenti responsabili e contribuendo a fare di Foiano della Chiana un modello virtuoso di gestione sostenibile dei rifiuti."

“Parallelamente, prosegue l’assessore Chinoli, è stata avviata la campagna di comunicazione “Rifiuta le cattive abitudini” in collaborazione con Sei Toscana. Nei prossimi giorni partirà un’apposita campagna di comunicazione con manifesti informativi e contenuti sui canali social ufficiali che illustrerà le buone pratiche per una raccolta differenziata efficiente, evidenziando l’impatto negativo dei comportamenti scorretti, quali l’abbandono di sacchi e ingombranti vicino ai cassonetti o il conferimento in giorni e orari non previsti. La campagna intende, inoltre, sensibilizzare la cittadinanza sul fatto che il mancato rispetto delle regole non solo degrada il territorio, ma comporta anche un aumento dei costi di servizio a carico dell’intera comunità.

In ultimo, conclude l’Assessore Sara Chinoli, vorrei ricordare l’impegno del Comune nell’educazione ambientale. In tale prospettiva, 50 alunni delle scuole primarie parteciperanno al progetto “Ri-creazione”, un’iniziativa di Sei Toscana volta a diffondere le best practices per un comportamento quotidiano più responsabile, sia a casa che a scuola.”