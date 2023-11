Informazioni e test in farmacia per la Giornata Mondiale del Diabete

Arezzo, 11 novembre 2023 – Una rinnovata collaborazione tra Farmacie Comunali di Arezzo e Associazione Diabetici Aretini. In vista della Giornata Mondiale del Diabete di martedì 14 novembre, le due realtà cittadine hanno consolidato una sinergia volta a favorire l’informazione, gli screening e la prevenzione riferiti a una patologia che in Italia interessa circa il 6% della popolazione. L’Associazione Diabetici Aretini, in quest’ottica, è ormai un punto di riferimento per l’orientamento e il sostegno a livello locale e fa affidamento anche sulla rete delle farmacie comunali per svolgere esami in tempi rapidi e con risultati affidabili.

La comune volontà è di aumentare conoscenza e consapevolezza verso questa malattia che può essere arginata attraverso una prevenzione primaria e secondaria. Il diabete mellito è caratterizzato dall’aumento della concentrazione di glucosio nel sangue e può essere arginato attraverso un adeguamento degli stili di vita in termini di alimentazione e di movimento, ma fondamentale è anche la diagnosi precoce per un controllo delle evoluzioni della malattia e per evitare complicanze quali patologie cardiache, cecità, amputazioni o insufficienza renale. In quest’ottica, le Farmacie Comunali di Arezzo rappresentano il primo presidio in termini di prossimità e di immediatezza per un controllo periodico della glicemia e dell’emoglobina glicata attraverso il test dell’autoanalisi del sangue disponibile allo spazio infermieristico della “Campo di Marte” e alla “Giotto” che, con un semplice prelievo dal polpastrello, rende disponibile una documentazione con i valori del sangue relativi al precedente trimestre. Questo test individua la concentrazione di glucosio e permette di ottenere un quadro della propria situazione da sottoporre poi a un medico per eventuali approfondimenti o adeguamenti dello stile di vita. Un altro test utile è la misurazione della pressione per tenere costantemente e gratuitamente sotto controllo i propri valori. «La Giornata Mondiale del Diabete - spiega il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, - è un’occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza su una patologia in continua crescita, facendo affidamento sulla sinergia con l’Associazione Diabetici Aretini. Attualmente, i diabetici nel mondo sono oltre 530 milioni e nel 2030 le previsioni sono di arrivare a oltre 600 milioni, mentre i dati del 2020 parlano di 3 milioni e mezzo di diabetici in Italia. Questo numero si prospetta in aumento, dunque è necessario acquisire consapevolezza, assumere uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta, e sottoporsi periodicamente a controlli che svolgono un ruolo fondamentale in termini di prevenzione e mantenimento della salute».