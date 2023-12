Influenza in Toscana: crescono i casi. I più colpiti sono i bambini fino a 4 anni

Firenze, 4 dicembre 2023 – Febbre, raffreddore, dolori muscolari. L’influenza continua a colpire adulti ma anche, è in questo periodo soprattutto, i più piccoli. A livello nazionale, nella settimana dal 20 al 26 novembre scorsi sono aumentati i casi di sindromi simil-influenzali. Nella 47° settimana del 2023, infatti, l’incidenza è pari a 9,2 casi per mille assistiti (7,9 nella settimana precedente).

La Toscana resta di colore giallo e non passa in arancio come ad esempio Liguria ed Emilia Romagna. Da noi, l’incidenza per mille assistiti resta dunque sotto il 9,14. Nello specifico, sono stati segnalati in tutto 544 casi da parte dei 43 medici e pediatri che hanno fornito i dati. L’incidenza si attesta all’8,79. Ma schizza al 16,8 per quanto riguarda i bambini fino ai 4 anni. Tra i 5 ed i 15 anni è al 7,69. I medici consigliano di vaccinarsi, ma sono pochi i genitori che lo fanno. L’età pediatrica rimane dunque poco coperta dalla vaccinazione anti-influenzale. E i dati di Respirvirnet, agenzia che elabora i dati del ministero della Salute sull’influenza, lo confermano ancora una volta.

Ricordiamo alcuni consigli utili: proteggere naso e bocca nei luoghi affollati con sciarpe o mascherine, arieggiare a turno le stanza in casa, prediligere cibi con sostanze antiossidanti e rivolgersi a un medico prima di assumere integratori di propria iniziativa.