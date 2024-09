Influenza, al via la campagna di vaccinazione

Arezzo, 18 settembre 2024 – I medici di famiglia si stanno già organizzando per reperire le dosi. Quest’anno infatti gioca d’anticipo la campagna vaccinale contro l’influenza di stagione. Il virus dell'influenza e quello del Covid possono portare complicanze anche gravi, ecco perchè la vaccinazione rappresenta un'importante misura di protezione. La campagna della Regione sta per partire, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente dai 60 anni di età e ai soggetti a rischio di qualsiasi età. Il periodo ottimale per vaccinarsi è quello autunnale; la campagna prenderà avvio in contemporanea a quella anti Covid che inizia dalle categorie più a rischio a partire dal 1 ottobre.

Roberto Nasorri segretario provinciale medici di medicina generale, come mai si parte prima come mai?

“Il 1 ottobre con le rsa, dalla settimana successiva col resto della popolazione a partire da fragili e malati cronici, quindi il resto della popolazione. Ci stiamo organizzando per approvvigionarci di vaccini nelle farmacie. L’idea di anticipare la campagna è nata per cercare di anticipare anche il virus, anno scorso si vaccinava mentre l’epidemia era partita. Speriamo che i vaccini ci siano. Ancora non sappiamo quando potremo richiedere le dosi alle farmacie, una volta ricevute indicazioni si procederà con il calendario. E’ importante immunizzare se stessi e gli altri”.

Non solo influenza anche Covid e vaccini contro pneumococco ed Herpes?

“La vaccinazione contro il Covid sarà più faticosa, ma anche qui le presone più a rischio sono quelle per cui è raccomandata. Rispetto agli anni passati il Covid è su base volontaria, si possono fare come sempre tutti e due i vaccini insieme senza problemi sia Covid che anti influenzale. Stiamo portando avanti una campagna di vaccinazioni contro la polmonite da pneumococco sia nei bambini nel primo anno che negli over 65. Lo pneumococco determina complicanza respiratoria che può essere mortale. Disponiamo anche di vaccino anti herpes zoster, il fuoco di Sant’Antonio che può dare origini a manifestazioni cliniche: una vaccinazione che si può fare dal medico di famiglia con riduzione di rischio e complicanze, consigliata sopra 65 anni e gratuita”.

Quando inizierà a circolare il virus influenzale?

“La riapertura delle scuole determina sicuramente la circolazione di tante malattie infettive soprattutto dell’apparato respiratorio. Il clima poi non è favorevole con l’abbassamento repentino della temperatura. Non abbiamo isolato ancora il virus dell’influenza, il virsu dovrebbe iniziare a circolare ad autunno inoltrato entro fine ottobre”.