Arezzo, 5 ottobre 2024 – Incontro della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con Confindustria Toscana sud e Valdarno e il Comitato delle categorie economiche e produttive del Valdarno

Si è tenuto nell’aula magna del centro di GeoTecnologie a San Giovanni Valdarno l'incontro della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con Confindustria Toscana Sud e il comitato delle categorie economiche e produttive del Valdarno per affrontare importanti tematiche relative alla mobilità e ai trasporti di vallata, alla sicurezza e alla crisi del comparto moda nel territorio.

Erano presenti il presidente della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno, il sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni, il sindaco di Cavriglia Leonardo degl'Innocenti o Sanni, il sindaco di Bucine Paolo Nannini, il sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi, il sindaco di Laterina Pergine Valdarno Jacopo Tassini, l'assessore del Comune di Montevarchi Lorenzo Allegrucci, l'assessore del comune di Castelfranco Piandiscò Marco Morbidelli, il presidente di Confindustria Valdarno Daniele Gualdani, il presidente di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini, la portavoce del Comitato categorie economiche del Valdarno Federica Vannelli, presidente Confcommercio Valdarno, e il presidente Cna Valdarno Paolo Pernici che hanno preso parola, oltre che i rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio e i tecnici dei Comuni.

Primo argomento ha riguardato le difficoltà in tema di mobilità e trasporti che il fondovalle, soprattutto, vive quotidianamente: intenso traffico e numerosi incolonnamenti nelle ore più critiche della giornata.

Confindustria Toscana sud ha chiesto alla Conferenza dei sindaci, come accaduto in altri territori, di redigere un piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) di vallata. L’impegno che il presidente della Conferenza, a nome di tutti i sindaci del Valdarno si è preso è quello di accogliere positivamente la richiesta di Confindustria e affidare ad un soggetto esterno un incarico per approfondire e conoscere la situazione complessiva e per la progettazione. Oltre a questo, la Conferenza dei sindaci si è presa l’onere di sollecitare un intervento della Regione Toscana a supporto dei Comuni nella redazione e realizzazione concreta di questo piano.

Il secondo tema, portato sul tavolo da Federica Vannelli, portavoce del Comitato delle categorie economiche e produttive del Valdarno aretino composto da Cna, Confartigianato, Confindustria, Confapi, Confcommercio e Confesercenti, è stato quello della sicurezza.

Tanta la preoccupazione espressa dalle categorie economiche e produttive e condivisa da tutti i sindaci sui troppi fatti di cronaca che si sono verificati nell’ultimo periodo a danno di cittadini e imprese. L’impegno assunto su questo tema dalla presidente della Conferenza dei sindaci è di richiedere, entro il mese di ottobre, un incontro con Prefettura e Questura in Valdarno, insieme alle categorie economiche, per affrontare le criticità prevalenti sui temi della sicurezza che riguardano cittadini, imprese e lavoratori, legato, prevalentemente all’esiguo numero di forze dell’ordine presenti a tutela della vallata.

Ultimo punto all’ordine del giorno è stato portato all’attenzione da Paolo Pernici, presidente Cna Valdarno, ed ha riguardato la crisi straordinaria del settore moda che sta emergendo anche in Valdarno e che interessa grossi marchi e l’indotto. La richiesta avanzata dal Comitato delle Categorie è che i sindaci si facciano promotori di un’azione nei confronti della Regione affinché questa crisi venga affrontata in maniera unitaria e organica in tutta la Toscana. La Conferenza, nelle forme più opportune, proverà a sensibilizzare anche il Governo e il Ministero sul tema.

Durante la mattinata è emersa, inoltre, la necessità di istituire, in seno alla Conferenza dei sindaci, un tavolo permanente con le categorie economiche e produttive per affrontare periodicamente le tematiche riguardanti le imprese e il lavoro.

Al termine dell’audizione, i sindaci in seduta semplice hanno formalmente istituito tale tavolo che sarà coordinato dal comune di Terranuova Bracciolini nella figura del sindaco Sergio Chienni.