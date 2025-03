Arezzo, 5 marzo 2025 – Inclusione ed Università: la forza della collaborazione

Terzo appuntamento di “Parliamo di inclusione: guida all’inserimento lavorativo”

Mercoledì 12 marzo, dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna della “Palazzina Donne” dell’Università di Siena ad Arezzo in Viale L. Cittadini 33, si terrà l’incontro promosso dall’Università di Siena e COOB - Consorzio di cooperative sociali per l’inclusione lavorativa dal titolo “Parliamo di inclusione: guida all’inserimento lavorativo”.

Questa iniziativa è la terza tappa di un ciclo di incontri iniziato a Siena, poi Grosseto e proseguirà a Firenze e Livorno, e prevede la presentazione delle Linee Guida di COOB in tema di Inserimento Lavorativo, le esperienze delle cooperative sociali aretine, i Servizi Sociali del Comune di Arezzo, l’UFSMA e l’approfondimento da parte del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università di Siena sugli studi scientifici sull’orientamento al lavoro per studentesse e studenti con disabilità attraverso la presentazione del Progetto ALL Inclusive.

La giornata prevede una prima sessione con i saluti istituzionali delle professoresse Alessandra Viviani, Delegata del Rettore alle Politiche di Inclusione ed Equità dell’UniSi, e Alessandra Romano, Responsabile Progetto ALL Inclusive. A seguito dell’introduzione del presidente COOB Michele Vignali, verranno presentate le linee guida sugli inserimenti lavorativi da parte di Luigina Pierazzuoli, Responsabile inserimenti lavorativi di COOB, ed a seguire il focus del progetto di inserimento lavorativo delle cooperative sociali consorziate del territorio aretino.

A conclusione, il punto di vista dei Servizi Sociali del Comune di Arezzo, rappresentato da Paolo Francini, Assistente sociale, e quello del Servizio di Salute Mentale Adulti di Arezzo, in cui Barbara Abantangelo, educatrice professionale Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Arezzo, presenterà la prospettiva riabilitativa.

La seconda sessione vedrà il racconto di esperienze e buone pratiche di inserimento lavorativo delle cooperative sociali consorziate del territorio aretino, la spiegazione delle modalità di inserimento tramite FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) da parte di Camilla Esposito di BeeTooBee srl ed in conclusione l’intervento della Prof.ssa Alessandra Romano in merito alle sfide di un orientamento al lavoro situato per studentesse e studenti con disabilità e la presentazione dei risultati del Progetto di ricerca ALL Inclusive.