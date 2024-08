In un giorno due incidenti con il monopattino elettrico, gravissimi tutti i ragazzi coinvolti

Firenze, 3 agosto 2024 – Due incidenti con il monopattino elettrico a nemmeno 24 ore di distanza. In entrambi i casi, i ragazzi rimasti coinvolti hanno riportato ferite gravissime e sono stati trasportati in condizioni critiche in ospedale.

Il primo è avvenuto venerdì 2 agosto, intorno alle ore 18, a Firenze, all’incrocio tra via Rocca Tedalda e via della Ripa. Due giovanissimi, 14 e 16 anni, che sarebbero stati entrambi a bordo dello stesso mezzo, sono finiti in ospedale in codice rosso. I due ragazzi stavano percorrendo via Rocca Tedalda quando è avvenuto lo scontro con l’auto all’angolo con via della Ripa. I passanti hanno subito allertato il 118 che è intervenuto con ambulanze, tra cui quella della Misericordia di Varlungo. Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito molto gravi. I due giovanissimi sono stati trasportati all’ospedale di Careggi in codice rosso. Uno dei due, con forte trauma cranico, è quello giudicato più grave.

Il secondo è avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto, ai Ronchi, nota località balneare di Massa. È successo in via Verdi intorno alle ore 04:30. In base alle prime informazioni sulla dinamica, un ragazzo di 24 anni che stava guidando un monopattino si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno valutato le gravissime condizioni del ragazzo dopo l’incidente. Attivato dunque l’elisoccorso Pegaso, il giovane è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa.