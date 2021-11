Montespertoli (Firenze), 28 novembre 2021 - Un 68enne di Montespertoli è morto poco dopo la mezzanotte di oggi a causa dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Volterrana all'altezza dell'abitato di Baccaiano, in un tratto in salita. Secondo quanto appreso, nell'incidente non ci sono altre persone coinvolte.

Il conducente ha perso il controllo del suo veicolo in curva, sbandando e ribaltandosi, finendo contro un terrapieno. L'uomo è morto subito mentre la moglie, che viaggiava con lui, ha riportato ferite lievi ed è sotto choc. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, personale dei vigili del fuoco e i carabinieri per rilevare il sinistro. La salma dell'uomo si trova adesso all'Istituto di Medicina legale di Careggi a disposizione dell'autorità giudiziaria.